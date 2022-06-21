Сегодня был почти марафон телефонных переговоров, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 21 июня традиционно обратился к украинцам. Президент сообщил, что это был день очень активной внешнеполитической работы.

Украинский лидер отметил, что 21 июня был почти марафон телефонных переговоров, сообщает 24 канал. Активно увеличивают круг тех, кто "за" кандидатство для Украины и придают уверенности, что решение в пятницу, 24 июня, будет положительным.

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Был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон по телефонным переговорам. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины и добавляем уверенности, что решение Европейского совета будет положительным,

– говорится в сообщении.

Зеленский рассказал о последних контактах

Президент рассказал, что провел разговор с Эдуардом Хегером – премьер-министром Словакии. Зеленский и Хегер скоординировали позиции накануне заседания Евросовета.

Украинский лидер поблагодарил Гитанаса Науседу – президента Литвы – за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника. Кроме того, президенты двух стран скоординировали свои будущие шаги.

Зеленский заявил, что у него был плодотворный разговор с Виктором Орбаном – премьер-министром Венгрии. Президент пригласил Орбана посетить Киев и поблагодарил его за поддержку суверенитета Украины.

Также украинский лидер побеседовал с Антониу Коштой – премьер-министром Португалии. В ходе разговора договорились привлечь португальский опыт в сближении Украины с ЕС.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Данию за поддержку оружием. Украинский лидер отметил выступление Метте Фредериксен – премьер-министра – перед Верховной Радой.

В ходе беседы с Педро Санчесом – премьер-министром Испании – Зеленский отметил, что взаимодействие Испании и Украины усилит обе страны, а также – весь ЕС.

Также Зеленский пригласил посетить Украину Михола Мартина – премьер-министра Ирландии. Украинский лидер заявил, что государство активно поддерживает евроинтеграцию Украины.

Украинский лидер поблагодарил Андрея Пленковича – премьер-министра Хорватии – за поддержку Украины. Зеленский подчеркнул, что страны могут расширить сотрудничество.

Президент подчеркнул, что рад видеть в Киеве большого друга Украины Ксавье Бетеля – премьера Люксембурга. Зеленский отметил, что страна выделила на помощь Украине 15% оборонного бюджета. Сразу чувствуется величие и благородство государства.

Президент прокомментировал ратификацию Стамбульской конвенции

Украинский лидер добавил, что 22 июня будет таким же насыщенным. Зеленский пообещал, что сделает все, чтобы историческое решение ЕС было принято. Потому что для Украины это – важно.

Зеленский заметил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. Украинский лидер добавил, что наш принцип – защита всех людей от насилия и дискриминации.

"Во всех переговорах неизменно подчеркиваю: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна чувствовать постоянное усиление давления на войну", – заявил президент.

Украинский лидер добавил, что очередные российские угрозы Литве и очередная волна энергетического давления – это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций.

Зеленский о ситуации на передовой

Украинский лидер отметил, что ситуация на передовой – без существенных изменений. Украинская армия усиливает защиту в Луганской области. Там – наиболее жестко. Оккупанты очень серьезно давят.

Также захватчики давят на Донецком направлении и на Харьковщине. Россияне ничего не добьются. Однако они – глухи к любой рациональности. Оккупанты просто разрушают и убивают.

На Юге ВСУ защищают Николаевщину и Запорожье, а также – постепенно освобождают Херсонщину.

Зеленский заявил, что по представлению от Главнокомандующего ВСУ наградил 210 участников боевых действий, из них 3 – посмертно. По представлению от главы МВД президент наградил:

255 бойцов Нацгвардии, из них 41 – посмертно;

41 пограничника, из них 12 – посмертно;

45 полицейских.

Обращение Зеленского за 21 июня: смотрите видео