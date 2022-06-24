Не получили, а выбороли, – Зеленский в обращении сравнил путь в ЕС с восхождением на Эверест

Владимир Зеленский рассказал, что мы должны говорить, что Украина выборола статус кандидата в ЕС. Президент напомнил украинцам, что он не упал нам с неба.

Соответствующую информацию рассказал президент Украины 24 июня. Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

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Зеленский попросил людей немного порадоваться за кандидатство в ЕС

Владимир Зеленский вспомнил, что Украина в течение дня обсуждала решение о предоставлении нам кандидатства в ЕС. В частности, – что это означает, какие условия предстоит выполнить нашему государству, а также, сколько лет это займет.

Президент призвал людей: "а давайте хотя бы немного порадуемся. Тихо, скромно. За себя, свою любимую державу. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения".

Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки. Не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхания и говорим о дальнейший путь к вершине. Как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. Моментально мы забыли и обесценили собственный успех,

– сказал Зеленский.

И призвал вспомнить, что мы уже преодолели 7 тысяч метров: "Не будем стесняться говорить о собственных достижениях. Не будем народом с короткой памятью и неполноценностью".

Также Владимир Зеленский вспомнил, что мы говорим – Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Зато объяснил, что мы должны говорить – Украина получила статус кандидата в ЕС. Ведь он не упал с неба, мы сделали для этого много.

Кроме того, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины сказал:

сейчас мы акцентируем внимание на 7 требованиях ЕС;

однако нас это не пугает, ведь перед этим мы успешно выполнили сотни требований;

то есть уже преодолели 7 тысяч метров, поэтому не остановимся и возьмем свой Эверест.

Зеленский назвал достижения Украины на пути в ЕС

Владимир Зеленский вспомнил времена, когда мы не могли вечером взять билеты и на утро улететь в Европу. Зато мы стояли в очередях, должны были иметь документы, визы и куча бумажек, которые мы носили в файлике, ведь их требовали от нас государственные учреждения. Более того:

чиновники никак не отчитывались перед нами и не подавали электронных деклараций;

были чиновники, для контроля которых не существовало ни специального органа, ни специального суда;

депутаты, которые были неприкосновенными;

президент, которому невозможно было объявить импичмент;

земля, которую нельзя было просто купить.

Президент задал риторический вопрос, мол, сейчас это звучит дико и якобы те реалии были не с нами. Однако все удалось изменить.

Приватизация, земельная реформа, открытые избирательные списки, децентрализация, НАПК, Антикоррупционный суд, ЦПАУ, государственные услуги в интернете, Дія, Сплит, анбандлинг, концессия, совместное авиационное пространство, промышленный безвиз, деолигархизация,

- назвал перемены президент.

Заметил, что многое сделали и не стоит об этом забывать. Зато призвал гордиться собой и уважать себя.

"И русских отбросили, и одержим победу. Потому что тогда нас будут уважать, когда мы уважаем себя. Не радуйтесь, что это пощечина Москве, а гордитесь, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас", – сказал Зеленский.

Более того, Верховный Главнокомандующий ВСУ объяснил, что мы заслужили это, осознали это.

Улыбнитесь, пожалуйста. И дай нам всем Боже спокойной ночи. Ну а завтра снова в бой с новыми силами, с новыми крыльями,

– подытожил президент.

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