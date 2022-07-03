Украина обязательно победит, а в России – худший кризис за 50 лет: новое обращение Зеленского

Владимир Зеленский поздравил бойцов в день Военно-Морских сил Украины и День зенитных ракетных войск. Президент отметил, что благодаря военным Россия понесла большие потери.

Соответствующую информацию президент рассказал во время вечернего обращения. Это произошло 3 июня – на 130 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский пообещал, что Украина получит оружие

Владимир Зеленский пояснил, что главная задача государства – сделать все, чтобы у наших воинов из всех видов войск было все необходимое для защиты государства, чтобы было самое современное оружие.

Это непросто, это стоит многих усилий, это требует многочисленных переговоров, но мы обеспечим такую поставку. Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов,

– заверил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что Украина не теряет ни одного дня – убеждает партнеров, налаживает новые связи использует все возможности – политические, дипломатические, информационные.

Россия цинично ударила по Славянску: погиб ребенок

Президент вспомнил, что Москва в очередной раз жестоко обстреляла Славянск, Краматорск, Харьков из реактивной артиллерии, из систем "Смерч".

Только в Славянске в списке погибших – уже шесть человек, около двадцати ранены. Погибла девочка, ее звали Ева. В августе этого года ей бы исполнилось 10 лет…

- рассказал Зеленский.

Добавил, что Москва имеет достаточно оружия, чтобы уничтожать в Украине город за городом. Президент объяснил:

россияне собрали на Донбассе свою самую большую огневую мощь и может использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта;

поэтому Украина уничтожает потенциал оккупантов и системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом важную роль;

более того, Украина бережет жизни наших воинов, ведь стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь превыше всего.

Мы вернем Лисичанск, и важно сохранить людей

И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшую огневую преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия,

- пояснил президент.

Владимир Зеленский заверил, что постепенно мы движемся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море. Ведь остров Змеиный – хороший пример.

Добавил что наступит день, когда то же самое скажем и о Донбассе.

Россия в крупнейшем кризисе за 50 лет

Владимир Зеленский рассказал, что:

Украину посетил премьер Австралии и это очень важный визит, ведь эта страна – одна из топовых держав, если оценивать уровень ее поддержки;

более того, премьер анонсировал новый пакет поддержки;

встретился с президентом Международного олимпийского комитета. Одна из его инициатив – созыв специальной конференции для сбора средств на восстановление украинской спортивной инфраструктуры.

Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом,

- заверил Зеленский.

И вспомнил, что Россия потеряла более 35 тысяч военных и все ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах.

Для всех людей уже понятно – Украина одержит победу. Только это вопрос времени, потерь и нужного оружия.

"Поэтому надо сосредоточенно работать и дальше, бороться и бить оккупантов, пока всю нашу страну не вернем себе. Украина будет свободной", – заверил Зеленский.

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