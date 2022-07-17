"Бездействие будет оценено": главное из обращения Зеленского за 17 июля

Президент Владимир Зеленский 17 июля записал свое традиционное вечернее обращение. Он там не только подвел итоги дня, но и объяснил некоторые из своих решений.

В частности, вспомнил и увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой и отстранение от должности председателя СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

Я посетил прифронтовые регионы – самые сложные. Лично разбирался с деятельностью в том числе и правоохранительных органов. По результатам этого, как вы уже знаете, были приняты кадровые решения в отношении региональных руководителей сектора безопасности – Херсон, Харьков. Конкретные действия и бездействие каждого должностного лица в секторе безопасности и в правоохранительных органах будут оценены,

– рассказал президент.

Почему уволил генпрокурора и главу СБУ

Президент сказал, что у него есть "очень серьезные вопросы" к руководителям этих ведомств. Ведь по состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов.

Всего по 198 уголовным производствам соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и сейчас продолжают работать против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ,

- сказал глава Украины.

Обращение Владимира Зеленского за 17 июля: смотрите видео