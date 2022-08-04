Решение Ставки следует выполнять на сто процентов: обращение Зеленского по итогам 4 августа

Владимир Зеленский 4 августа обратился к жителям Украины в своем традиционном обращении. Он подвел итоги этого дня.

В частности, глава государства раскритиковал скандальный отчет Amnesty International. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Реакция Зеленского на скандал с Amnesty International

Глава Украины подчеркнул, что войска россии всегда знают, куда наносят удар. Они часто бьют с попыткой нанести как можно большие человеческие потери. Однако в отношении тысяч других преступлений российских террористов, по мнению Владимира Зеленского, мы часто не видим четких и своевременных отчетов от некоторых международных организаций.

Мы увидели сегодня совсем другой отчет от Amnesty International, который, к сожалению, пробует амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть – даже гипотетически – ни одного условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным,

– сказал президент.

Он добавил, что любая агрессия против нашего государства является ничем не спровоцированной, захватнической и откровенно террористической. "И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", – акцентировал президент.

Состоялось важное совещание с силовиками

Также президент рассказал, что 4 августа прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем обеспечении войск. Говорится как о технике, так и боеприпасах.

Также там докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель СБУ Василий Малюк и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Проанализировали ситуацию на наиболее острых участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание уделили состоянию выполнения предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на 100%,

– сказал Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского за 4 августа: смотрите видео