Когда закончится война – вопрос, который беспокоит всех: обращение Зеленского за 10 августа

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ, наша разведка и правоохранители не оставят обстрелы Днепропетровщины без ответа. Президент сказал, что погибли 13 человек.

Еще более 10 – ранены, из них 5 – в тяжелом состоянии. Также в Офисе Президента ранее заметили, что несколько поколений россиян будут отвечать за это зло.

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Зеленский отреагировал на удар по Днепропетровщине

Российские войска били "Градами". Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву, по Харькову, еще раз доказывают, что нужно увеличивать военную помощь Украине,

– призвал Зеленский.

Президент заверил, что мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война.

Президент сказал, от чего зависит завершение войны

Владимир Зеленский заметил, что этот вопрос беспокоит всех.

Кто говорит – еще месяцы, кто говорит – год, кто даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, понесенных россией. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украины,

– объяснил Зеленский.

Президент заверил: о том, как нанести оккупантам наибольшие потери, надо думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине.

По мнению Зеленского, если уже почти 43 тысяч погибших россиян не влияют на кремль, то нужно больше бороться, чтобы убедить россию выйти из войны.

Важные тезисы президента:

оккупанты потеряли 10 самолетов: 9 в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. А также бронетехнику, склады с боеприпасами, логистические маршруты;

11 августа в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств – партнеров Украины.

Владимир Зеленский объяснил, что бы ни жителям временно оккупированной территории обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. Также он призвал людей сообщать важную информацию о россиянах, о тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, а также помогать украинцам на оккупированных территориях эвакуироваться или рассказывать им правду.

Также президент Украины подписал указ о награждении 244 участников боевых действий. Из них 21 – посмертно.

Обращение Зеленского за 10 августа: видео