Мы наиболее уверены в себе за многие десятилетия, – Зеленский эмоционально обратился к украинцам

Владимир Зеленский в ночь на 22 августа традиционно обратился к украинцам. Президент отметил, что начинается неделя, которой украинцы ждут каждый год.

Зеленский отметил, что близится время главного праздника для Украины: Дня Независимости. Украинский лидер подчеркнул: российские оккупанты точно не ожидали, что эта неделя будет такой, информирует 24 канал.

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Независимость никому не сломать и не отнять

Захватчики и представить не могли, что через полгода столь жесткой войны украинцы на своей земле и в своей столице будут отмечать свою независимость. Однако это так.

Зеленский заявил, что независимость Украины никому не сломать и никому не отнять. Все украинцы это знают и чувствуют. Абсолютное большинство украинцев не сомневаются в том, что удастся дойти до победы Украины.

Мы объединены, мы уверены в себе сейчас больше всего за многие десятилетия. И в этом – одна из основ нашей крепости, нашей силы. А значит, это одна из главных мишеней для российских террористов,

– подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что оккупанты бьют по ощущениям и ранам в душах украинцев так же как по городам Украины – жестоко и цинично. Однако другим оружием. Президент подчеркнул, что говорится не только о лжи и пропаганде. Для россии средством давления стало издевательство над людьми, над всеми, кому наиболее больно и сложно.

Зеленский заявил, что судилищем россия отрежет себя от переговоров

Украинский лидер заявил, что в СМИ достаточно сообщений, что в Мариуполе готовят декорации для мерзкого судилища над пленными украинскими воинами, героями.

"Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", – заявил Зеленский.

Партнеров проинформировали, что россия может готовить

Президент рассказал, что все страны-партнерши проинформированы, что государство-террорист может готовить на текущую неделю. Зеленский заявил, что Эммануэль Макрон, Реджеп Эрдоган и другие мировые лидеры получили ответные сигналы и понимают, чем угрожают действия оккупантов.

Украина не будет терпеть издевательств над своими героями, которые защищали свободу украинцев на своей земле.

"Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста", – подытожил Зеленский.

А цель украинцев – это победа.

Обращение Зеленского в ночь на 22 августа: смотрите видео