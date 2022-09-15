Историю пишут люди, изверги – никогда, – Зеленский обратился к украинцам и россиянам

Президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он только что вернулся из Харьковщины. Политик рассказал о визите в районы, освобожденные от оккупантов.

Президент отметил, что почти вся область деоккупирована. Это беспрецедентное движение наших воинов, ведь украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным.

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Зеленский подчеркнул, что за первые сутки активных действий ВСУ продвинулись на 19 километров. Через 5 дней с боями прошли еще 110 километров. От оккупантов освободили около 400 населенных пунктов. 150 тысяч оставшихся на этой территории украинцев теперь снова чувствуют, что такое обычное безопасное.

Президент поблагодарил генерал-полковника Александра Сырского и офицеров его штаба. Они успешно провели военную операцию по увольнению Харьковщины.

россия на Харьковщине совершала геноцид

Политик отметил, что оккупанты оставили после себя опустошенные села, разбитые школы и церкви. В освобожденные населенные пункты получили доступ украинские и иностранные журналисты – мир должен увидеть разрушения. Правоохранители получают свидетельства об убийствах и пытках людей.

То, что мы сейчас видим на Харьковщине – это доказательства геноцида против украинцев,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение к россиянам

Отдельно Зеленский обратился к гражданам государства-агрессра. Он напомнил об атаке по дамбе в Кривом Роге. Это удары по объектам, вообще не имеющим никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Зеленский убежден, что это еще одна причина, почему россия проигрывает не только войну, но и саму историю.

Историю пишут люди, а изверги – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все бьющие этими ракетами. Пришедшие на нашу землю. Слабаки. Вы – слабаки, воюющие с гражданскими,

– подчеркнул политик.

Зеленский добавил, что оккупанты останутся в истории террористами, которых будут стыдиться собственные внуки.

Также президент предупредил, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношения в соответствии со всеми конвенциями. В конце он сказал, что каждый российский солдат уже должен был понять – только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо.

Террор только подтверждает слабость россиян

Зеленский заверил, что на месте ракетного удара по Кривому Рогу ликвидируют последствия очередной российской подлости. Удар означает одно – захватчики поняли, что российское командование бездарно, их ожидает в Украине разгром по всем направлениям.

Однако президент заверил – никаким террором россия не исправит свой проигрыш. Террор – только подтверждает слабость того, кто к нему прибегает.

Зеленский поблагодарил военных

В Изюме глава государства наградил украинских героев.

Он поблагодарил воинов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад,

25-й отдельной воздушно-десантной бригады,

80-й отдельной десантно-штурмовой бригады,

107-й реактивной артиллерийской бригады,

40-й, 43-й, 44-й отдельных артиллерийских бригад,

26-й артиллерийскую бригаду,

15-й отдельную бригаду артиллерийской разведки,

генерала-полковника Александра Сырского и офицеров его штаба.

Президент убежден, что так же, как в Харьковской области, украинских воинов будут встречать и на Донбассе, и на Юге, и в Крыму.

Также в Харькове Зеленский провел совещание по энергетической ситуации в городе и области. Власти понимают, что россия может прибегнуть к любым новым подлостям. Всем уровням украинской власти поручили подготовиться к разным сценариям.

Подготовка к визиту Урсулы фон дер Ляйен

Политик рассказал, что 15 сентября в Киев с визитом прибывает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне в Брюсселе на специальном заседании Европарламента во время ежегодного обращения о состоянии объединенной Европы фактически было представлено и государство за пределами ЕС – Украина.

Первая леди Елена Зеленская присутствовала во время ежегодного отчета президента Еврокомиссии. В ЕС решили, что 100 миллионов евро выделят для восстановления 74 школ в Украине в пределах Fast Recovery Plan.

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