За терактами россия скрывает провал: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский рассказал, что на Аллее смелых в Киеве появилась табличка, посвященная Урсуле фон дер Ляен. Президент пообещал, что в ноябре мы выполним семь рекомендаций Еврокомиссии, которые получили при получении статуса кандидата.

Президент пообещал, что в 2023 году должны выйти на ясность в вопросе, когда сможем начать переговоры по членству в ЕС.

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Нужны санкции против России и ПВО для Украины

Как раз во время пребывания президентки Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, по Кировоградской области. В обоих случаях – по гидротехническим сооружениям. Цель этих ударов абсолютно ясна – это удары именно по людям, по нормальности жизни в Украине.

– сказал Зеленский.

По словам президента в ответ требуется восьмой санкционный пакет ЕС, необходимо принципиальное решение США о признании россии государством-террористом.

Нужен прогресс в предоставлении Украине систем противовоздушной обороны. У нас уже есть договоренности с определенными странами, наши дипломаты работают с другими. Хочу подчеркнуть, что без предоставления нам достаточного количества достаточно эффективных систем ПВО, которые защитят украинское небо, россия и дальше будет чувствовать безнаказанность и провоцировать новые локальные и глобальные кризисы,

– объяснил президет Украины.

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