Украина никогда не смирится с попытками россии захватить хотя бы ее часть: обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 28 сентября традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что главной задачей сейчас является координация действий с партнерами в ответ на так называемые референдумы, которые устроила россия.

В обращении Зеленский говорил о главных событиях на 217 день полномасштабного вторжения россии в Украину. Президент заметил, что уже не 2014 год. Все осознают угрозы, связанные с фальшивыми русскими референдумами. Ответные действия обязательно будут, информирует 24 канал.

Заметьте Эрдоган, Шольц, Трасс, Трюдо: Зеленский провел беседы с рядом мировых лидеров

Зеленский провел переговоры с иностранными лидерами

Украинский лидер рассказал, что провел серию переговоров. Зеленский разговаривал с Реджепом Эрдоганом, Олафом Шольцом, Лиз Трасс и Джастином Трюдо.