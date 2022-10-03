Продолжаются бои, есть новые освобожденные населенные пункты: вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 3 октября традиционно обратился к украинским. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Свое обращение украинский лидер начал с радостной новости, информирует 24 канал. Командиры из "Азовстали" в Турции встретились с родными. Герои – в полной безопасности. Это гарантировал президент Турции.

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Президент поблагодарил всех, кто обеспечил для героев возможность снова быть со своими семьями. Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы в один прекрасный день с родными встретились все украинцы, которые еще находятся в российском плену.

Зеленский добавил, что Украина ценит и спасает людей. Оказывает помощь всем, кто в этом нуждается. Так есть и будет всегда.