Им не удержать не только Херсон, но и весь Юг, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский заявил, что принял участие в заседании Европейского совета. По его словам, тема защиты Украины и нашей энергетической безопасности была в числе главных.

Президент вспомнил, что рассказал коллегам о терроризме России, а также о наших потребностях, чтобы защититься от террора, направленного на нашу энергосистему.

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Зеленский заявил, что Украина работает над получением ПВО и ПРО

Владимир Зеленский напомнил, что Россия продолжает атаковать наши электростанции иранскими дронами и ракетами.

В конце концов и такая российская подлость испытывает провал. Мы делаем все, чтобы получить для Украины больше современных и эффективных систем ПВО и ПРО,

– заверил президент.

Он также пообещал, что будет день, когда власти отчитаются, что наше небо защищено от российских ракет, иранских дронов и прочего зла.

Также президент Украины отметил, что Россия:

"пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но лишь мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста;

а все наши расходы на защиту наших энергообъектов и восстановление нашей инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов".

Владимир Зеленский в который раз вспомнил, что каждый террорист и Россия заплатят за свои преступления.

России не удержать не только Херсон, но и Крым

Президент напомнил, что Россия готовится к теракту на Каховской гидроэлектростанции, которую заминировала. Поэтому мир должен действовать мощно и быстро, чтобы не допустить масштабной катастрофы.

Ведь россияне своим терактом могут уничтожить возможность поставки воды в Крым, а также Северокрымский канал.

И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь Юг нашей страны, в том числе Крым.

– рассказал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что мир должен показать России, что теракт на ГЭС будет иметь такие же последствия, как применение оружия массового поражения. Владимир Зеленский вспомнил, что:

принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики;

ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Бахмутском направлении Донбасса и кое-где на Юге;

однако ВСУ постепенно двигаются, вытесняя врага и обязательно одержат Украину победу.

Президент наградил 148 защитников и защитниц Украины и отметил воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка. Они ведь защищали Север Украины и сбили вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области.

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