Президент пригадав, що розповів колегам про тероризм Росії, а також про наші потреби, щоб захиститись про терору, направленого на енергосистему.

Зауважте Наслідки – дуже небезпечні, – Зеленський попередив про серйозні проблеми в Європі через Росію

Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням ППО та ПРО

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує атакувати наші електростанції іранськими дронами та ракетами.

Зрештою й така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО,

– запевнив президент.

Він також пообіцяв, що буде день, коли влада прозвітує, що наше небо захищене від російських ракет, іранських дронів та іншого зла.

Також президент України зауважив, що Росія:

намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона ще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста;

всі наші видатки на захист наших енергооб'єктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів.

Володимир Зеленський вкотре заявив, що кожен терорист зокрема та Росія загалом заплатять за свої злочини.

Росії не втримати не тільки Херсон, а й Крим

Президент зазначив, що Росія готується до теракту на Каховській гідроелектростанції, яку замінувала. Саме тому світ має діяти потужно та швидко, щоб не допустити масштабної катастрофи.

Адже росіяни своїм терактом можуть знищити можливість постачати воду в Крим, а також Північнокримський канал.

І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона серйозно розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь Південь нашої країни, зокрема й Крим,

– розповів Володимир Зеленський.

Президент заявив, що світ має показати Росії, що теракт на ГЕС буде мати такі ж наслідки, як і застосування зброї масового ураження. Володимир Зеленський пригадав, що:

принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики;

ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Бахмутському напрямку Донбасу та подекуди на Півдні;

проте ЗСУ поступово рухаються, витісняючи ворога і обов'язково здобудуть Україні перемогу.

Також президент нагородив 148 захисників і захисниць України та відзначив воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Адже вони захищали Північ України та збили ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області.

Дивіться також – звернення Зеленського за 20 жовтня: відео