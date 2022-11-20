Жестокие бои на фронте и отключение света: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 20 ноября традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что самые жесткие бои продолжаются в Донецкой области.

Украинский лидер отметил, что в эти сутки было меньше атак – из-за ухудшения погоды. В то же время количество обстрелов со стороны российских оккупантов – очень большое, информирует 24 канал.

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Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. В настоящее время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны,

– заявил Зеленский.

На Юге украинские герои удерживают оборону и уничтожают потенциал оккупантов.

Зеленский о ситуации со светом

Украинский лидер сообщил, что круглосуточно продолжается:

восстановление сетей;

восстановление технических возможностей снабжения;

разминирование линий электропередачи;

ремонты.

Ситуацию удалось облегчить в ряде регионов – где еще 19 ноября было очень много проблем. На вечер 20 ноября стабилизационные отключения имеются в 15 областях. В частности, в Киеве.

Сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальную жизнь в Одессу, Харьков, все города и общины.

Украина сделает все, чтобы мир воспринял ее формулу мира

Зеленский рассказал, что 20 ноября обратился к участникам саммита Международной организации Франкофонии. Речь идет о более чем 50 странах-участницах.

"Африка, Азия, Америка, Европа – повсюду слышат Украину, всюду знают наши предложения о том, как вернуть мир Украине и как вернуть стабильность миру. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – заявил президент.

Он добавил, что украинскую формулу мира в мире воспринимают очень положительно. Кроме того, она абсолютно конструктивная и реалистичная. В отличие от пустой и лживой русской риторики.

Также Зеленский анонсировал несколько важных международных обращений.

Президент поздравил работников сельского хозяйства

Украинский лидер подчеркнул, что в третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства.

"В этом году многие в мире увидели, насколько важен вклад украинцев в глобальную продовольственную безопасность. Жизнь миллионов людей в разных странах напрямую зависит от нашего аграрного сектора", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил людей, работающих на земле, которые обеспечивают Украину и мир самым необходимым.

Обратите внимание – обращение Зеленского 20 ноября: смотрите видео