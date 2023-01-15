Трагедия в Днепре и новые санкции против россиян: Зеленский записал обращение к украинцам

Силы обороны продолжают героически защищать Украину от оккупантов. Вечером 15 января президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня весь день получал доклады по Днепру, сообщает 24 Канал. Там продолжается разбор завалов.

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Президент рассказал о ситуации в Днепре

Зеленский рассказал, что к разбору завалов в Днепре привлечены все соответствующие службы. Он поблагодарил всех, кто совершает спасательную операцию, в частности ГСЧС, полицию, Нацгвардию, коммунальные службы, а также врачей и волонтеров – обычных днепрян, которые помогают.

По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов. Десятки людей удалось спасти из-под завалов, в том числе 6 детей. Боремся за каждого человека! Спасательная операция будет длиться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь,

– отметил президент.

Он добавил, что по состоянию на 20:52 в списке погибших – 30 человек, в том числе один ребенок – девочка, которой было 15 лет.

"Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных… За время, прошедшее после этой атаки, Украина услышала слова сострадания, поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира", – заметил глава государства.

Зеленский поблагодарил каждого, кто не остался равнодушным

"Очень важно, что нормальные люди объединяются в ответ на террор", – подчеркнул президент.

Он также обратился к россиянам, которые даже сейчас не смогли произнести хоть несколько слов осуждения этого террора, несмотря на то, что все прекрасно видят и знают.

"Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" происходящее закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – заявил глава государства.

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Зеленский рассказал о санкциях против приспешников Кремля

Президент считает правильным, что именно сегодня есть решение о расширении санкций против граждан России и других лиц, помогающих террору.

Почти 200 – это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-нибудь в Москве. Эта публика получит полный список персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, в мире,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, ответственность за террор будет для всех: и для убивающих, и для тех, кто помогает убивать. Работа СНБО над санкционными списками продолжается, и скоро будут следующие решения.

Глава государства, как и каждый день, поблагодарил украинских воинов – всех, кто:

героически и стойко выполняет боевые задания,

удерживает наши позиции, особенно – на самых тяжелых участках фронта.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донетчину, за Луганщину продолжается без всякой передышки, без всякой остановки. Спасибо каждому нашему бойцу, каждому нашему солдату, сержанту, офицеру, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении", – заявил президент.

Он добавил, что Россия сделала битву за города украинского Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают ее принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста. Каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего государства.

"Сегодня оборвалась жизнь великого друга Украины, легенды – Вахтанга Кикабидзе. О нем можно много говорить, и все равно не хватит слов, чтобы сказать все то хорошее, что стоит о нем сказать. Это честь для нас, что он был нашим другом. Светлая ему память! Слава Украине!" – подытожил глава государства.