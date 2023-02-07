Глава государства отметил, что все сохраняют максимальное внимание на том, что готовят оккупанты и что нужно украинским воинам, чтобы эффективно противостоять. Речь идет о всех направлениях фронта, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о новых назначениях

Зеленский сообщил, что Верховная Рада Украины по его представлению утвердила нового главу Службы безопасности Украины.

Считаю именно такой пройденный путь назначения на должность сигналом для всех государственных чиновников и работников правоохранительных органов. Василий Малюк некоторое время был исполняющим обязанности главы Службы. Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность. Он был назначен,

– объяснил президент.

Он также поблагодарил народных депутатов Украины за положительное голосование по кандидатуре Игоря Клименко на должность министра внутренних дел.

"Важно, что система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, прошедшего вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения", – заявил глава государства.

По его словам, сейчас есть люди, получившие опыт такой войны и имеющие четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость.

"Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральных и местных властей. Соответствующие назначения согласованы Кабинетом Министров Украины", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую областные администрации возглавят специалисты, имеющие опыт реальной защиты государства именно сейчас.

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Глава государства провел совещания с военными

Зеленский рассказал, что также он встретился с прибывшим в Киев министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Тематика разговора очевидна. Делаем все для чистоты нашего неба, чтобы у наших воинов были мощные танки и чтобы наша артиллерия не уступала оккупанту. Я благодарю Германию и всех партнеров за соответствующую поддержку,

– отметил президент.

Кроме того, традиционно он провел несколько совещаний с военными и руководителем разведки.

"Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять. Причем на всех направлениях. Донетчина и Восток, где горячее всего, – я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях", – отметил глава. государства.

По его словам, Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. Государство укрепляют по всему периметру. Президент отметил бойцов по двум направлениям:

Пограничников, сражающихся на Донбассе, за ежедневную храбрость и стойкость в боях, а также за результаты. Речь идет о Луганском и Харьковском пограничных отрядах,

Защитников и защитниц, обеспечивающих охрану Севера нашего государства – Сумы, Чернигов, Киев, Житомирщина, Волынь. Речь идет о бойцах оперативно-стратегической группировки "Север".

"Каждое направление имеет значение. Все вражеские сценарии прорабатываем. Государство защищаем", – подчеркнул Зеленский.

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United24 аккумулировала 300 миллионов долларов

Зеленский рассказал, что сегодня он также встретился с послами украинской благотворительной платформы United24 – спортсменкой Элиной Светолиной и французским режиссером Мишелем Хазанавичусом.

Мишель присоединился к послам и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос United24 во Франции, и я верю, что этот голос будет мощным,

– заметил президент.

По его словам, он был рад услышать, что государственная благотворительная платформа смогла аккумулировать уже почти 300 миллионов долларов от обычных людей и компаний из более чем 100 стран мира.

"Говорил с президентом Турции Эрдоганом. Выразил соболезнования. Рассказал о наших шагах в помощь турецкому народу, чтобы пройти это тяжелое испытание", - отметил глава государства.

Он добавил, что украинские спасатели отправились в Турцию, чтобы усилить спасательную операцию после землетрясений.

"Надеюсь, удастся сохранить жизнь как можно большему числу людей. Спасибо всем, кто бережет жизнь! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.