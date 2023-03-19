Глава государства отметил, что завершается еще одна неделя обороны против государства-зла, сообщает 24 Канал. Еще одну неделю, когда ежедневно и каждую ночь российская армия обстреливала украинские города и села, убивая людей.

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Президент рассказал о вражеских обстрелах

Зеленский отметил, что оккупанты атаковали:

Каменское Запорожской области;

Берислав Херсонской области;

Марганец Днепропетровской области;

Авдеевку, Краматорск, Константиновку Донецкой области;

Константиновку Сумской области

И еще десятки-десятки украинских городов и сел, подвергшихся ударам российских террористов за эту неделю – одну неделю. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и своих близких,

– заметил глава государства.

Он добавил, что за каждое проявление террора против украинцев Россия будет отвечать.

"Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это – поворотный момент", – отметил президент.

По его словам, момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности за:

каждый удар по Украине,

каждая разрушенная жизнь,

каждого депортированного украинского ребенка,

каждое проявление дестабилизации мира, ставшей следствием российской агрессии.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Разминирование украинских территорий продолжается

Президент рассказал, что на днях украинская благотворительная платформа United24 пересекла предел в 300 миллионов долларов взносов. Их присылали люди из разных стран мира – более ста стран, тысячи и тысячи доноров.

Обычные люди, частные компании, помогающие покупать дроны для наших военных, машины быстрой, ремонтировать больницы, инфраструктуру. Мир понимает, что происходит. Мир видит, как смело и благородно борются наши люди,

– заявил Зеленский.

По его словам, именно поэтому Украине удается мобилизовать поддержку и ведущих государств и миллиардов человеческих сердец по всему миру.

"Благодарю каждого и каждого, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность! Хочу отдельно отметить наших людей, которые обезвреживают оставленные оккупантом мины и неразорвавшиеся российские боеприпасы. Это ежедневная кропотливая и очень опасная работа", – отметил глава государства.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны украинские пиротехники и взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории. Удалось обезвредить более 400 тысяч вражеских снарядов. Более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъяты.

Президент поблагодарил всех, кто осуществляет эту работу, и особо отметил пиротехников ГСЧС :

Александра Дворецкого из Тернополя и Романа Шутила из Луганщины, которые почти 6 месяцев работают на Херсонщине, возвращая безопасность украинцам.

Романа Радавчука из Киевщины, который работает в Николаевской области, разминируя объекты энергетики,

Василия Поповича из Черновцов за разминирование в Донецкой области,

Евгения Захарова из Киева – за разминирование в Харьковской области,

Также он пожелал скорейшего выздоровления Евгению Мельнику, Андрею Маковийчуку, Виталию Руденко, Владимиру Кляпчуку и Владиславу Баку – пиротехникам ГСЧС, которые разминировали территорию Херсонщины и получили ранения.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил саперов Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил, а также взрывотехников полиции:

Андрея Илькива, Тараса Сала, работавших в деоккупированных районах Киевской и Харьковской областей,

Анатолия Чечельницкого за разминирование в Николаевской области,

Игоря Заболотного, Татьяну Кузубову, Валерия Онулу, Марину Островскую и Вячеслава Ярового за разминирование в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Херсонской, Киевской областях.

"Изгнать оккупанта, очистить нашу землю от всех следов государства-зла, наказать террористов – это наши задачи. Задания, которые мы выполним. Мы – украинцы в единстве. И мир – в единстве. Слава Украине!" – подытожил президент.