Глава держави зазначив, що завершується ще один тиждень оборони проти держави-зла, повідомляє 24 Канал. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста та села, вбиваючи людей.

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Президент розповів про ворожі обстріли

Зеленський зазначив, що окупанти атакували:

Кам'янське Запорізької області;

Берислав Херсонської області;

Марганець Дніпропетровської області;

Авдіївку, Краматорськ, Костянтинівку Донецької області;

Костянтинівку Сумської області

І ще десятки-десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень – один тиждень. Мої співчуття усім, хто втратив рідних і своїх близьких,

– зауважив глава держави.

Він додав, що за кожен прояв терору проти українців Росія відповідатиме.

"Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент", – зазначив президент.

За його словами, момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності за:

кожен удар по Україні,

кожне зруйноване життя,

кожну депортовану українську дитину,

кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Розмінування українських територій триває

Президент розповів, що цими днями українська благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Їх надсилали люди із різних країн світу – понад сотня країн, тисячі й тисячі донорів.

Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру. Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди,

– заявив Зеленський.

За його словами, саме тому Україні вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу.

"Дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну і хто допомагає нам повертати безпеку! Хочу окремо відзначити наших людей, які знешкоджують залишені окупантом міни й російські боєприпаси, що не розірвалися. Це щоденна кропітка й дуже небезпечна робота", – зауважив глава держави.

Він додав, що від початку повномасштабної війни українські піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучили.

Президент подякував усім, хто здійснює цю роботу, та особливо відзначив піротехніків ДСНС:

Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже 6 місяців поспіль працюють на Херсонщині, повертаючи безпеку українцям.

Романа Радавчука з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики,

Василя Поповича з Чернівців за розмінування в Донецькій області,

Євгена Захарова з Києва – за розмінування в Харківській області,

Також він побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку та Владиславу Баку – піротехнікам ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

Окрім цього, Зеленський подякував саперам Національної гвардії України та Збройних Сил, а також вибухотехнікам поліції:

Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей,

Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині,

Ігорю Заболотному, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині.

"Вигнати окупанта, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла, покарати терористів – це наші завдання. Завдання, які ми виконаємо. Ми – українці в єдності. І світ – у єдності. Слава Україні!" – підсумував президент.