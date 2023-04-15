Глава государства отметил, что сегодня обнародовали еще два санкционных указа против лиц и компаний, разделяющих вину за российский террор или помогающих ему, сообщает 24 Канал.

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Зеленский провел переговоры с Макроном

Глава государства рассказал, что говорил сегодня с президентом Франции Макроном. Разговор был длительным – почти полтора часа.

Успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть в повестке дня – нашей, в Украине, очень важно, и вообще в Европе. Это фронт, наши возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока, к сожалению, оккупированы Россией,

– заметил Зеленский.

Также они обсудили международные контакты – и Украины, и Франции. В частности, Макрон проинформировал Зеленского о деталях и итогах визита в Китай.

"И я благодарю за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют всю нашу антивоенную коалицию. Россия должна забраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международных отношениях.

"Именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО. Наша общая позиция на саммите в Литве – всех государств-участников – может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом", – отметил президент.

Он добавил, что действенные гарантии безопасности для Украины, то есть действительно для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления нашего государства в НАТО.

"Кстати, в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений оккупантов в Украине. Одним из результатов встречи является соглашение - как раз вчера его подписали. Соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида", – заявил глава государства.

Украина обеспечит на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за совершенное. Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают приближать приговоры для оккупантов – для российских убийц и террористов.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В Славянске погибли по меньшей мере 11 человек

Президент рассказал, что в Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после произошедшего вчера российского ракетного удара.

Есть информация, что под завалами домов – еще тела погибших, к сожалению… Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные,

– отметил Зеленский.

По его словам, ранения получили более 20 человек. По состоянию на 21:00 погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок - мальчик 21-го года рождения.

"Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких… Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать", – подчеркнул украинский лидер.

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Против приспешников Кремля ввели новые санкции

Глава государства отметил, что сегодня обнародовали еще 2 санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за этот террор или помогают ему. В частности, это санкции против:

лиц, пропагандирующих государство-террориста, прикрываются спортом,

тех, кто связан с ее чиновниками.

Отдельный список – это IT-компании, которые спонсируют террор или предоставляют цифровые возможности для продолжения агрессии.

Все украинские санкции синхронизируем с глобальными санкциями, это неизбежный процесс. Спасибо всем в международных институтах и государствах-партнерах, кто работает вместе с нами, с чиновниками, с СНБО, спецслужбами, с нашим Офисом,

– заявил президент.

По его словам, санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии.

"Возвращение мира и его стабильность не имеют альтернатив. Спасибо всем, кто помогает нам, Украине! Слава всем нашим солдатам, кто в бою против террористов! Вернем справедливость как достойную память обо всех, чью жизнь унесла Россия и ее террор… Слава Украине !" – подытожил Зеленский.