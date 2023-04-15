Глава держави зазначив, що сьогодні оприлюднили ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський провів переговори з Макроном

Глава держави розповів, що говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Розмова була тривалою – майже півтори години.

Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією,

– зауважив Зеленський.

Також вони обговорили міжнародні контакти – і України, і Франції. Зокрема, Макрон поінформував Зеленського про деталі та підсумки візиту в Китай.

"І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію. Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати", – наголосив український лідер.

За його словами, саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини.

"Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО. Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому", – зазначив президент.

Він додав, що дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до вступу нашої держави в НАТО.

"До речі, у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. Одним із результатів зустрічі є угода – якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду", – заявив глава держави.

Україна забезпечить на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне. Зеленський подякував усім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського