Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один із засновників "Жовтої стрічки". Активіст зараз перебуває на тимчасово окупованій території, тому з міркувань безпеки ми не називатимемо ані його імені, ані ймовірного місця перебування.

До теми На Донбасі та в Маріуполі у партизанів найскладніша ситуація: у чому причини

Росіяни переслідують партизанів

Один із засновників "Жовтої стрічки" розповів, що партизани уникають того, щоб активісти спілкувалися з іншими активістами. Адже це унеможливлює викриття всієї мережі.

Тому вони всі замикаються лише на чат-бот, а вже координатор узгоджує їхні дії. Та перед виходом на завдання ми надаємо рекомендації, як почистити телефон, або яким телеграмом користуватися, бо є партизанські версії, які не зберігають фотографії, або після вводу неправильного пароля дані автоматично видаляються,

– пояснив активіст.

Раніше координатор "Жовтої стрічки" на окупованих територіях розповів 24 Каналу, що найскладніша ситуація для учасників руху опору – на Донбасі та в Маріуполі.

По перше, через примусову мобілізацію там майже не залишилось чоловіків, а люди бояться виходити на вулиці.

По друге, через гуманітарну катастрофу місцеві не можуть знайти життєво необхідних речей, не кажучи вже про фарбу або принтери.

У Криму гуманітарна ситуація трохи краща. Однак ФСБ навіть намагалися відстежувати на півострові, хто купував жовту фарбу.

Безпека активістів залишається найголовнішою проблемою на окупованих територіях. Партизани фіксували десятки випадків арештів. Деякі з них закінчилися, на жаль, смертельно. Зокрема, було таке, що деякі активісти просто зникали.

З літа 2022 року росіяни почали активно патрулювати вулиці вночі та впровадили жорсткий контррозвідувальний режим. Людей почали арештовувати не просто за участь у протесті, а й за українську символіку в кишені. Затримані не мають права на адвокатів.

Варто зауважити, що репресивна машина не завжди ефективна. Адже часто загарбники затримують українців, які не є партизанами, а лише задля того, щоб просто закрити статистику.

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Загарбники робили проти партизанів інформаційні кампанії

За словами активіста, реакцію окупантів на спротив можна розділити на заперечення, висміювання і прийняття. Спершу вони замальовували, говорили, що це не дієво і спротиву не має. Мовляв, це просто дитячі забавки малювати графіті.

Потім вони робили інформаційні компанії проти нас, називаючи нас "осередком СБУ в Херсоні”, "ждунами ЗСУ" і що треба нас усіх вирізати. Зараз, за повідомленнями наших активістів, яких затримували та допитували, ФСБ-шні та правоохоронні органи Росії, вони (росіяни – 24 Канал) чітко все знають, підписані на канали, дивляться фото й допитують, хто міг це намалювати,

– зазначив один із засновників "Жовтої стрічки".

Він підсумував, що росіяни хочуть якось протистояти цьому, але не можуть вийти на всю мережу руху опору через те, що в партизанів є чат-бот, інші методи комунікації, де вони можуть забезпечити повну анонімність активіста.