Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал один из основателей "Желтой ленты". Активист сейчас находится на временно оккупированной территории, поэтому из соображений безопасности мы не будем называть ни его имя, ни вероятное местонахождение.

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Россияне преследуют партизан

Один из основателей "Желтой ленты" рассказал, что партизаны избегают того, чтобы активисты общались с другими активистами. Ведь это делает невозможным разоблачение всей сети.

Поэтому они все замыкаются только на чат-бот, а координатор согласовывает их действия. Но перед выходом на задание мы даем рекомендации, как почистить телефон, или каким телеграммом пользоваться, потому что есть партизанские версии, которые не сохраняют фотографии, или после ввода неправильного пароля данные автоматически удаляются,

– объяснил активист.

Ранее координатор "Желтой ленты" на оккупированных территориях рассказал 24 каналу, что самая сложная ситуация для участников движения сопротивления – на Донбассе и в Мариуполе.

Во первых, из-за принудительной мобилизации там почти не осталось мужчин, а люди боятся выходить на улицы.

Во-вторых, из-за гуманитарной катастрофы местные не могут найти жизненно необходимые вещи, не говоря уже о краске или принтерах.

В Крыму гуманитарная ситуация немного лучше. Однако ФСБ даже пытались отслеживать на полуострове покупавших желтую краску.

Безопасность активистов остается главной проблемой на оккупированных территориях. Партизаны фиксировали десятки случаев арестов. Некоторые из них кончились, к сожалению, смертельно. В частности, было, что некоторые активисты просто исчезали.

С лета 2022 года на оккупированных территориях россияне начали активно патрулировать улицы ночью и ввели жесткий контрразведывательный режим. Людей начали арестовывать не просто за участие в протесте, но и за украинскую символику в кармане. Задержанные не имеют права на адвокатов.

Следует заметить, что репрессивная машина не всегда эффективна. Ведь часто захватчики задерживают украинцев, не партизан, а только для того, чтобы просто закрыть статистику.

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Захватчики делали против партизан информационные кампании

По словам активиста, реакцию окупантов на сопротивление можно разделить на отрицание, высмеивание и принятие. Сначала они зарисовывали, говорили, что это не действенно и сопротивления нет. Мол, это просто детские игрушки рисовать граффити.

Затем они делали информационные компании против нас, называя нас "ячейкой СБУ в Херсоне", "ждунами ВСУ" и что надо всех нас вырезать. Сейчас, по сообщениям наших активистов, которых задерживали и допрашивали, ФСБ-шние и правоохранительные органы России, они (россияне – 24 Канал) четко все знают, подписаны на каналы, смотрят фото и допрашивают, кто мог это нарисовать,

– отметил один из основателей "Желтой ленты".

Он подытожил, что россияне хотят как-то противостоять этому, но не могут выйти на всю сеть сопротивления из-за того, что у партизан есть чат-бот, другие методы коммуникации, где они могут обеспечить полную анонимность активиста.