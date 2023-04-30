Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора, сообщает 24 Канал.

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Пограничники первыми дали бой оккупантам

Президент отметил, что сегодня в Украине отмечается профессиональный День воинов-пограничников.

Они дали первый бой оккупанту на Востоке, они надежно держат границу – от Волыни до Харьковщины, и они обязательно вернутся во все пункты нашей государственной границы на Донбассе и в Крыму,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, обязательно наступит день, когда снова будет вполне обычным делом украинский пограничный контроль для пассажиров в международных аэропортах украинских Донецка и Симферополя.

"Оккупанту точно не удастся отобрать у нас мир, который является естественной частью украинского менталитета… Мир и стремление к свободе – для всего нашего государства, для всех наших регионов, городов и общин. Обязательно его обретем", – отметил украинский лидер.

Глава государства особо отметил воинов-пограничников:

тех, кто вместе с Силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в боях на Донбассе, на самых тяжелых направлениях – Марьинском, Бахмутском, Лиманском,

бойцов Луцкого пограничного отряда, защищающих Авдеевское направление,

тех, кто воюет на южных направлениях и всегда эффективно "минусует" оккупантов,

воинов Харьковского, Сумского и Черниговского отрядов, защищающих границу Украины с государством-террористом,

тех, кто укрепляет украинскую границу на Волыни, Ровненщине, Житомирщине и Киевщине.

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Президент побеседовал с Макроном

Зеленский рассказал, что сегодня он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор был, как всегда, продолжительным и содержательным.

Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и ускорить завершение войны нашей победой. Я благодарен Франции и Эммануэлю лично за поддержку нашего государства, наших людей,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас, в этом разговоре, Макрон подтвердил для Украины поставки именно того, о чем Зеленский просил в прошлом разговоре.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот пакет вооружений!" – подчеркнул глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы:

Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора,

как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор.

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Глава государства поблагодарил партнеров

Зеленский поблагодарил каждого, кто:

помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки им оружия и его компонентов,

работает для блокирования ВПК России и усиления оборонных возможностей всей Европы.

По итогам этой недели президент особо поблагодарил партнеров:

Данию – за "Цезари";

– за "Цезари"; Словению – за бронетехнику;

– за бронетехнику; Испанию – за танки;

– за танки; Германию – за дополнительные оборонные намерения относительно бронетехники и снарядов, а также за ПВО,

– за дополнительные оборонные намерения относительно бронетехники и снарядов, а также за ПВО, Америку – за финансирование в объеме 1 миллиард 250 миллионов долларов для поддержки украинского бюджета и стойкости;

– за финансирование в объеме 1 миллиард 250 миллионов долларов для поддержки украинского бюджета и стойкости; Нидерланды – за решение парламента насчет тренировки украинских воинов на современных западных системах;

– за решение парламента насчет тренировки украинских воинов на современных западных системах; Италию – за активность ради скорейшего восстановления нашего государства;

– за активность ради скорейшего восстановления нашего государства; Хорватию – за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях.

По его словам, обязательно в максимальном единстве, сохраняя принципиальность для защиты общих ценностей и быстро выполняя оборонные договоренности – в Украине, Европе и мире, – удастся восстановить справедливый мир и не дать России затянуть войну.

"Слава всем, кто в бою ради Украины! Светлая память всем нашим героям разных времен, отдавших свою жизнь за независимость! Слава Украине!" – подытожил глава государства.