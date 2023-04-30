Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора, сообщает 24 Канал.
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Пограничники первыми дали бой оккупантам
Президент отметил, что сегодня в Украине отмечается профессиональный День воинов-пограничников.
Они дали первый бой оккупанту на Востоке, они надежно держат границу – от Волыни до Харьковщины, и они обязательно вернутся во все пункты нашей государственной границы на Донбассе и в Крыму,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, обязательно наступит день, когда снова будет вполне обычным делом украинский пограничный контроль для пассажиров в международных аэропортах украинских Донецка и Симферополя.
"Оккупанту точно не удастся отобрать у нас мир, который является естественной частью украинского менталитета… Мир и стремление к свободе – для всего нашего государства, для всех наших регионов, городов и общин. Обязательно его обретем", – отметил украинский лидер.
Глава государства особо отметил воинов-пограничников:
- тех, кто вместе с Силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в боях на Донбассе, на самых тяжелых направлениях – Марьинском, Бахмутском, Лиманском,
- бойцов Луцкого пограничного отряда, защищающих Авдеевское направление,
- тех, кто воюет на южных направлениях и всегда эффективно "минусует" оккупантов,
- воинов Харьковского, Сумского и Черниговского отрядов, защищающих границу Украины с государством-террористом,
- тех, кто укрепляет украинскую границу на Волыни, Ровненщине, Житомирщине и Киевщине.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Президент побеседовал с Макроном
Зеленский рассказал, что сегодня он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор был, как всегда, продолжительным и содержательным.
Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и ускорить завершение войны нашей победой. Я благодарен Франции и Эммануэлю лично за поддержку нашего государства, наших людей,
– заметил украинский лидер.
Он добавил, что сейчас, в этом разговоре, Макрон подтвердил для Украины поставки именно того, о чем Зеленский просил в прошлом разговоре.
"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот пакет вооружений!" – подчеркнул глава государства.
По его словам, очень важно, чтобы:
- Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора,
- как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор.
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Глава государства поблагодарил партнеров
Зеленский поблагодарил каждого, кто:
- помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки им оружия и его компонентов,
- работает для блокирования ВПК России и усиления оборонных возможностей всей Европы.
По итогам этой недели президент особо поблагодарил партнеров:
- Данию – за "Цезари";
- Словению – за бронетехнику;
- Испанию – за танки;
- Германию – за дополнительные оборонные намерения относительно бронетехники и снарядов, а также за ПВО,
- Америку – за финансирование в объеме 1 миллиард 250 миллионов долларов для поддержки украинского бюджета и стойкости;
- Нидерланды – за решение парламента насчет тренировки украинских воинов на современных западных системах;
- Италию – за активность ради скорейшего восстановления нашего государства;
- Хорватию – за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях.
По его словам, обязательно в максимальном единстве, сохраняя принципиальность для защиты общих ценностей и быстро выполняя оборонные договоренности – в Украине, Европе и мире, – удастся восстановить справедливый мир и не дать России затянуть войну.
"Слава всем, кто в бою ради Украины! Светлая память всем нашим героям разных времен, отдавших свою жизнь за независимость! Слава Украине!" – подытожил глава государства.