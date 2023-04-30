Глава держави наголосив, що дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали про те, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору, повідомляє 24 Канал.
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Прикордонники першими дали бій окупантам
Президент зазначив, що сьогодні в Україні відзначають професійний день воїнів-прикордонників.
Вони дали перший бій окупанту на сході, вони міцно тримають кордон – від Волині до Харківщини, і вони обов'язково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму,
– наголосив Зеленський.
За його словами, обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів у міжнародних аеропортах українських Донецька та Сімферополя.
"Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру… Мир і прагнення волі – для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад. Обов'язково здобудемо", – зазначив український лідер.
Глава держави особливо відзначив воїнів-прикордонників:
- тих, хто разом з усіма Силами оборони та безпеки України захищають нашу державу в боях на Донбасі, на найбільш жорстоких напрямках – Мар'їнському, Бахмутському, Лиманському,
- бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок,
- тих, хто воює на південних напрямках та завжди ефективно "мінусує" окупантів,
- воїнів Харківського, Сумського та Чернігівського загонів, які захищають кордон України із державою-терористом,
- тим, хто укріплює український кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині.
Дивіться звернення Володимира Зеленського