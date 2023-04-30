Глава держави наголосив, що дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали про те, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору, повідомляє 24 Канал.

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Прикордонники першими дали бій окупантам

Президент зазначив, що сьогодні в Україні відзначають професійний день воїнів-прикордонників.

Вони дали перший бій окупанту на сході, вони міцно тримають кордон – від Волині до Харківщини, і вони обов'язково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму,

– наголосив Зеленський.

За його словами, обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів у міжнародних аеропортах українських Донецька та Сімферополя.

"Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру… Мир і прагнення волі – для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад. Обов'язково здобудемо", – зазначив український лідер.

Глава держави особливо відзначив воїнів-прикордонників:

тих, хто разом з усіма Силами оборони та безпеки України захищають нашу державу в боях на Донбасі, на найбільш жорстоких напрямках – Мар'їнському, Бахмутському, Лиманському,

бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок,

тих, хто воює на південних напрямках та завжди ефективно "мінусує" окупантів,

воїнів Харківського, Сумського та Чернігівського загонів, які захищають кордон України із державою-терористом,

тим, хто укріплює український кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині.

Дивіться звернення Володимира Зеленського