Глава государства рассказал, что сегодня он провел заседание Ставки, сообщает 24 Канал. Вопросы были очевидны – передовая, украинская защита, активные действия, обеспечение воинов оружием и снарядами, техникой, а также ПВО и защита от террора.

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Оккупанты убили двух человек в Днепре

Президент рассказал, что в течение дня он получал доклады относительно ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного российского удара.

Это просто зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа,

– подчеркнул украинский лидер.

По состоянию на 19:30 в результате удара погибли два человека, еще более 30 – получили ранения, среди них – двое детей. Однако разбор завалов еще не завершился.

"Мы сделаем все возможное, все невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО – это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами", – подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В предоставлении авиации есть прогресс

Зеленский сообщил, что за эту неделю есть значительный прогресс относительно современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом защиты в воздухе.

Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить еще полгода назад,

– отметил президент.

По его словам, на Ставке командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал важный доклад по соответствующим направлениям на Донбассе.

"Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отраженная у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота – это новые и новые аргументы для мира, что Украина может, может победить. Спасибо каждому воину! "Таврия", "Одесса", "Север" ", защита Харьковщины – внимание каждому направлению. Оснащение техникой бригад наступления", – отметил украинский лидер.

Кроме этого, министр обороны доложил главе государства о хороших результатах встречи "Рамштайна".

"Провел сегодня также совещание с международниками относительно нашего движения в НАТО – более концептуальное. Мы должны использовать – и используем! – каждую возможность этого и следующего месяца, в целом в этом году, чтобы наполнить реальным политическим содержанием наши отношения с Альянсом", – подчеркнул Зеленский.

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Готовятся несколько международных обращений

У президента также сегодня был важный разговор с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом – одним из самых влиятельных и опытных сенаторов США.

Мы обсудили ситуацию в нашей обороне сегодня, наши потребности в ближайшее время. Я благодарю за понимание Украины! Готовим несколько международных обращений, чтобы увеличить поддержку нашего государства и нашей борьбы за свободу – поддержку как в кругу наших традиционных союзников и партнеров, так и в странах Глобального Юга,

– заметил украинский лидер.

Кроме этого, он провел совещание по поводу новых санкций – против тех, кто способствует российской агрессии.

"И еще одно. Сегодня Грузия отмечает День независимости. Я поздравляю весь народ Грузии и желаю быть вместе с нами и всеми другими народами Европы в свободной, мирной и объединенной европейской семье", – подчеркнул Зеленский.

Он пожелал этого всей Грузии – и тем частям страны, которые пока находятся в российской оккупации.

"Пока что! Грузия является одной из древнейших и уважаемых исторических сил, и эту силу не преодолеть, я в этом уверен. Оккупант проиграет. გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს! Слава Украине!" – подытожил глава государства.