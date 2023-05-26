Глава держави розповів, що сьогодні він провів засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Питання були очевидними – передова, український захист, активні дії, забезпечення воїнів зброєю та снарядами, технікою, а також ППО і захист від терору.

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Окупанти вбили двох людей у Дніпрі

Президент розповів, що протягом дня він отримував доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового російського удару.

Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти,

– наголосив український лідер.

Станом на 19:30 внаслідок удару загинули двоє людей, ще понад 30 – зазнали поранень, серед них – двоє дітей. Однак розбір завалів ще не завершився.

"Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами", – підкреслив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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У наданні авіації є прогрес

Зеленський повідомив, що за цей тиждень є значний прогрес щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом захисту в повітрі.

Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще пів року тому,

– зазначив президент.

За його словами, на Ставці командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зробив важливу доповідь щодо відповідних напрямків на Донбасі.

"Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові й нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Дякую кожному воїну! "Таврія", "Одеса", "Північ", захист Харківщини – увага кожному напрямку. Оснащення технікою бригад наступу", – зауважив український лідер.

Окрім цього, міністр оборони доповів главі держави щодо хороших результатів зустрічі "Рамштайну".

"Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО – більш концептуальну. Ми маємо використати – і використаємо! – кожну можливість цього й наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом", – підкреслив Зеленський.

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Готуються кілька міжнародних звернень