Глава государства отметил, что сегодня еще один санкционный день. Есть санкции против юридических и физических лиц – большинство из них российские – работающих на террор, сообщает 24 Канал.

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Против ряда приспешников путинской агрессии ввели санкции

Президент отметил, что в целом санкции ввели против 220 компаний и 51 физического лица.

Это компании ВПК и касающиеся этого российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями. Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые – в других странах. Но глобальное давление получат все,

– заметил Зеленский.

По его словам, Украина шаг за шагом собирает полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно.

"Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши, украинские, санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира. Когда Россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире такие циничные и якобы так же презирают людей, как хозяева России. Но мир другой – мир помогает нам защищать жизнь", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. Россия ничего не получит и все проиграет.

"Вместе с теми, кто еще как-то пытается помогать ей в терроре. Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди есть новые санкционные пакеты – еще более масштабные", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский поблагодарил партнеров

По итогам недели президент поблагодарил:

Японию за новый санкционный пакет против России и новую помощь в сфере безопасности, ведь это то, что реально спасает жизнь,

Финляндию за новый оборонный пакет для Украины,

Германию за передачу нашему государству очередной партии различных оборонных средств, которые усилят защиту Украины от российского террора, в том числе и защиту неба,

Канаду за готовность укреплять свое лидерство в поддержке Украины,

Исландию за помощь обороне и людям Украины.

"Следующую неделю тоже сделаем сильной с точки зрения нашего сотрудничества с партнерами. Ни одной недели не теряем", – подчеркнул украинский лидер.

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Президент отметил военных

Глава государства, как всегда, поблагодарил украинских воинов, каждого и каждую, кто особенно отличился на неделе:

На Бахмутском направлении – 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за активные действия, которые являются именно тем, что нужно, а также знаменитую 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" за устойчивость и смелость;

На Лиманском направлении – 81-ю отдельную аэромобильную бригаду за результативность в уничтожении врага, ОСУВ "Таврия", 35-ю и 36-ю отдельные бригады морской пехоты, 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и десантников "Семдесятдевятки".

"Я благодарю всех вас! Как всегда – крепкие, как всегда – вы очень эффективны! Слава всем, кто защищает наше государство! Слава всем, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.