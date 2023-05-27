Глава государства отметил, что сегодня еще один санкционный день. Есть санкции против юридических и физических лиц – большинство из них российские – работающих на террор, сообщает 24 Канал.
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Против ряда приспешников путинской агрессии ввели санкции
Президент отметил, что в целом санкции ввели против 220 компаний и 51 физического лица.
Это компании ВПК и касающиеся этого российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями. Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые – в других странах. Но глобальное давление получат все,
– заметил Зеленский.
По его словам, Украина шаг за шагом собирает полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно.
"Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши, украинские, санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира. Когда Россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире такие циничные и якобы так же презирают людей, как хозяева России. Но мир другой – мир помогает нам защищать жизнь", – заявил украинский лидер.
Он добавил, что каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. Россия ничего не получит и все проиграет.
"Вместе с теми, кто еще как-то пытается помогать ей в терроре. Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди есть новые санкционные пакеты – еще более масштабные", – подчеркнул глава государства.
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Зеленский поблагодарил партнеров
По итогам недели президент поблагодарил:
- Японию за новый санкционный пакет против России и новую помощь в сфере безопасности, ведь это то, что реально спасает жизнь,
- Финляндию за новый оборонный пакет для Украины,
- Германию за передачу нашему государству очередной партии различных оборонных средств, которые усилят защиту Украины от российского террора, в том числе и защиту неба,
- Канаду за готовность укреплять свое лидерство в поддержке Украины,
- Исландию за помощь обороне и людям Украины.
"Следующую неделю тоже сделаем сильной с точки зрения нашего сотрудничества с партнерами. Ни одной недели не теряем", – подчеркнул украинский лидер.
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Президент отметил военных
Глава государства, как всегда, поблагодарил украинских воинов, каждого и каждую, кто особенно отличился на неделе:
- На Бахмутском направлении – 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за активные действия, которые являются именно тем, что нужно, а также знаменитую 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" за устойчивость и смелость;
- На Лиманском направлении – 81-ю отдельную аэромобильную бригаду за результативность в уничтожении врага, ОСУВ "Таврия", 35-ю и 36-ю отдельные бригады морской пехоты, 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и десантников "Семдесятдевятки".
"Я благодарю всех вас! Как всегда – крепкие, как всегда – вы очень эффективны! Слава всем, кто защищает наше государство! Слава всем, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.