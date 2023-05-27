Глава держави зазначив, що сьогодні ще один санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор, повідомляє 24 Канал.
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Проти низки поплічників путінської агресії запровадили санкції
Президент зазначив, що загалом санкції запровадили проти 220 компаній і 51 фізичної особи.
Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі,
– зауважив Зеленський.
За його словами, Україна крок за кроком збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано.
"Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу. Коли Росія починала цю агресію, там дивилися на світ як на себе в дзеркало. Там думали, що нібито всі у світі такі ж цинічні та нібито так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя", – заявив український лідер.
Він додав, що кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє.
"Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі. Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні", – наголосив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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Зеленський подякував партнерам
За підсумками тижня президент подякував:
- Японії за новий санкційний пакет проти Росії та нову безпекову допомогу від Японії, адже це те, що реально рятує життя.
- Фінляндії за новий оборонний пакет для України,
- Німеччині за передачу нашій державі чергової партії різних оборонних засобів, які посилять захист України від російського терору, зокрема й захист неба,
- Канаді за готовність зміцнювати своє лідерство в підтримці України,
- Ісландії за допомогу захисту й людям України.
"Наступний тиждень теж зробимо сильним із погляду нашої співпраці з партнерами. Жодного тижня не втрачаємо", – наголосив український лідер.
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Президент відзначив військових
Глава держави, як завжди, подякував українським воїнам, кожному й кожній, хто особливо відзначився на тижні:
- на Бахмутському напрямку – 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді за активні дії, які є саме тим, що потрібно, а також славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" за стійкість і сміливість;
- На Лиманському напрямку – 81-й окремій аеромобільній бригаді за результативність у знищенні ворога, ОСУВ "Таврія", 35-й і 36-й окремим бригадам морської піхоти, 55-й окремій артилерійській бригаді, 59-й окремій мотопіхотній бригаді й десантникам "Сімдесятдевʼятки".
"Я дякую всім вам! Як завжди – міцні, як завжди – ви дуже ефективні! Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.