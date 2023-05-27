Про це заявив начальник штабу ВПС Британії сер Майк Вігстон. Також Росія становитиме пряму загрозу для Великої Британії.

До теми Наступним генсеком НАТО може стати жінка, – Politico назвали головну кандидатку

Росія становить загрозу для НАТО

Головний маршал авіації заявив, що російські військово-повітряні сили, надводні військово-морські сили та підводні човни становлять загрозу для Британії та НАТО. Це те, на чому "усі повинні зосередити думки".

Вінгстон також попередив, що ця загроза збережеться або навіть посилиться, якщо Путіна усунуть від влади.

Коли конфлікт в Україні завершиться й Україна відновить свої кордони, як це і повинно бути, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, яка завдаватиме нам шкоди за допомогою повітряних, ракетних і підземних атак,

– зазначив начальник штабу ВПС Британії.

Його коментарі щодо загрози з боку Росії після закінчення війни в Україні є першим публічним визнанням занепокоєння західним військовим лідером.

Раніше американський генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування Збройних сил США, заявив, що, попри значні втрати внаслідок війни в Україні, російські збройні сили досі залишаються значною мірою неушкодженими та становлять значну загрозу.

"Дуже легко дивитися і думати, що російські збройні сили розвалені або перебувають у великій скруті, але насправді, все нерівномірно. Сухопутні війська сильно підірвані. Вони зіткнулися з великими проблемами, але військово-морські сили майже нічого не втратили, кібернетика нічого не втратила, космос нічого не втратив", – пояснив Каволі.

Варто прочитати F-16 після перемоги й гарантії безпеки для України, – Столтенберг про очікування від саміту НАТО

Шлях України до НАТО: останні новини