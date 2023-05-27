Об этом заявил начальник штаба ВВС Британии сэр Майк Вигстон. Также Россия будет представлять прямую угрозу для Великобритании.

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Россия представляет угрозу НАТО

Главный маршал авиации заявил, что российские военно-воздушные силы, надводные военно-морские силы и подлодки представляют угрозу для Британии и НАТО. Это то, на чем "все должны сосредоточить мысли".

Вингстон также предупредил, что эта угроза сохранится или даже усилится, если Путина отстранятся от власти.

Когда конфликт в Украине завершится и Украина восстановит свои границы, как это и должно быть, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, которая будет наносить нам вред с помощью воздушных, ракетных и подземных атак,

– отметил начальник штаба ВВС Британии.

Его комментарии об угрозе со стороны России после окончания войны в Украине являются первым публичным признанием беспокойства западным военным лидером.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования Вооруженных сил США, заявил, что, несмотря на значительные потери в результате войны в Украине, российские вооруженные силы до сих пор остаются в значительной степени невредимы и представляют значительную угрозу.

"Очень легко смотреть и думать, что российские вооруженные силы развалены или находятся в больших затруднениях, но на самом деле, все неравномерно. Сухопутные войска сильно подорваны. Они столкнулись с большими проблемами, но военно-морские силы почти ничего не потеряли, кибернетика ничего не потеряла, космос ничего не потерял", – объяснил Каволи.

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