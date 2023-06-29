Глава государства отметил, что Украина влияет на силу Европы – это факт. В этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о заседании Европейского совета

Зеленский рассказал, что заканчиваю день в Верховной Раде. У него будет встреча со спикером Русланом Стефанчуком.

Работаем. А теперь отчет за этот день, насыщенный день. Очень длинный. Заседание Европейского совета – уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза,

– заметил президент.

По его словам, повестка дня – очевидна:

защита Украины в этой войне,

путь к победе,

поддержка от партнеров,

украинская поддержка безопасности для всей Европы.

"Украина влияет на силу Европы. Это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – отметил украинский лидер.