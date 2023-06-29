Глава государства отметил, что Украина влияет на силу Европы – это факт. В этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, сообщает 24 Канал.
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Президент рассказал о заседании Европейского совета
Зеленский рассказал, что заканчиваю день в Верховной Раде. У него будет встреча со спикером Русланом Стефанчуком.
Работаем. А теперь отчет за этот день, насыщенный день. Очень длинный. Заседание Европейского совета – уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза,
– заметил президент.
По его словам, повестка дня – очевидна:
- защита Украины в этой войне,
- путь к победе,
- поддержка от партнеров,
- украинская поддержка безопасности для всей Европы.
"Украина влияет на силу Европы. Это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – отметил украинский лидер.