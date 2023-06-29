Глава держави зазначив, що Україна впливає на силу Європи – це факт. Цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі – зокрема, початком переговорів про членство України в Євросоюзі, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Куди поділись російські генерали: Reuters аналізує чутки після заколоту Пригожина
Президент розповів про низку зустрічей
Зеленський розповів, що закінчую день у Верховній Раді. Він матиме зустріч із спікером Русланом Стефанчуком.
Працюємо. А тепер звіт за цей день, насичений день. Дуже довгий. Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу,
– зауважив президент.
За його словами, порядок денний – очевидний:
- захист України у цій війні,
- шлях до перемоги,
- підтримка від партнерів,
- українська безпекова підтримка для всієї Європи.
"Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", – зазначив український лідер.