Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Это уже очевидно всем в мире, сообщает 24 Канал.

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Наше государство никогда не откажется от суверенитета

Президент рассказал, что сегодня отмечают уже 33-ю годовщину со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

33-ю из многих-многих таких годовщин, которые Украине еще предстоит отметить. Свободная Украина. Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что ежегодно Украина будет становиться крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Ведь наше государство это может благодаря тому, что строки и слова наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей.

"Миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев. Разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой", – подчеркнул украинский лидер.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Глава государства отметил военных

Глава государства отметил, что сегодня он хочет особо отметить воинов, которые на днях и неделях проявили максимум своей храбрости и эффективности ради Украины:

Солдат Александр Шульга , механик-водитель танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады – президент поблагодарил за отвагу и спасенные жизнь экипажа.

, механик-водитель танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады – президент поблагодарил за отвагу и спасенные жизнь экипажа. Солдат Александр Левченко , командир боевой машины "Брэдли" 47-й отдельной механизированной бригады – за очень храбрую боевую работу и уничтожение врага.

, командир боевой машины "Брэдли" 47-й отдельной механизированной бригады – за очень храбрую боевую работу и уничтожение врага. Солдат Андрей Головко , командир отделения огневой поддержки 79-й отдельной бригады ДШВ – за меткость и такие нужные Украине результаты на поле боя.

, командир отделения огневой поддержки 79-й отдельной бригады ДШВ – за меткость и такие нужные Украине результаты на поле боя. Майор Татьяна Гумеля , 110-я отдельная бригада территориальной обороны – за качественную логистику и профессиональную службу.

, 110-я отдельная бригада территориальной обороны – за качественную логистику и профессиональную службу. Сержант Александр Оливко , 3-я отдельная штурмовая бригада, командир пулеметного отделения – за смелость и меткость.

, 3-я отдельная штурмовая бригада, командир пулеметного отделения – за смелость и меткость. Младший сержант Владислав Дацкий , 3-я отдельная штурмовая бригада, главный сержант штурмового взвода – за силу.

, 3-я отдельная штурмовая бригада, главный сержант штурмового взвода – за силу. Старший лейтенант Игорь Дикун , Герой Украины, командир разведбата. 5-я отдельная штурмовая бригада – настоящий образцовый украинский воин.

, Герой Украины, командир разведбата. 5-я отдельная штурмовая бригада – настоящий образцовый украинский воин. Лейтенант Александр Коваленко , Герой Украины, командир 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

, Герой Украины, командир 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Старший солдат Максим Шевцов , солдат Андрей Хмилевский, младший сержант Богдан Максимов . Все трое – воины нашей славной "Восьмидесятки" – 80-й отдельной бригады ДШВ.

, . Все трое – воины нашей славной "Восьмидесятки" – 80-й отдельной бригады ДШВ. Старший лейтенант Евгений Марциненко и солдат Александр Дудун – воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко – Зеленский поблагодарил бойцов за украинскую силу.

и – воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко – Зеленский поблагодарил бойцов за украинскую силу. Старший лейтенант Олег Спичак и младший сержант Сергей Саргсян – воины 123-й отдельной бригады территориальной обороны – за ежедневную храбрость, ежедневную военную смекалку в противодействии российским ДРГ.

и – воины 123-й отдельной бригады территориальной обороны – за ежедневную храбрость, ежедневную военную смекалку в противодействии российским ДРГ. Капитан-лейтенант Николай Сопко и старшина второй статьи Сергей Тарасов, воины 73-го морского центра специальных операций – за очень веские боевые результаты.

Всегда в борьбе за свободу – ценный вклад каждого и каждого. Украина гордится своими героями! Украина гордится вами! Слава вам, воины! И, конечно, я благодарю всех воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – пилотов, зенитчиков, бойцов мобильных огневых групп. Каждому и каждому, кто хранит украинское небо. Спасибо за каждую сбитую российскую ракету!

– подчеркнул глава государства.

По его словам, украинцы уже показали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить.

"И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким – а это будет! – Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Безопасность нашего континента начинается здесь суверенитетом и силой Украины. Слава Украине" – подытожил президент.