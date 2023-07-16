Глава держави наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Це вже очевидно всім у світі, повідомляє 24 Канал.
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Наша держава ніколи не відмовиться від суверенітету
Президент розповів, що сьогодні відзначають вже 33 річницю з дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України.
33-тю з багатьох-багатьох таких річниць, які Україні ще належить відзначити. Вільній Україні. Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. І це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе,
– заявив Зеленський.
Він додав, що щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Адже наша держава це може завдяки тому, що рядки й слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою й рішучістю наших людей.
"Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв. Різних людей, які билися й бʼються заради України та яким ми завдячуємо свободою", – наголосив український лідер.
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Глава держави відзначив військових
Глава держави зазначив, що сьогодні він хоче особливо відзначити воїнів, які цими днями й тижнями проявили максимум своєї хоробрості й ефективності заради України:
- Солдат Олександр Шульга, механік-водій танкового батальйону 33-ї окремої механізованої бригади – президент подякував за відвагу та врятовані життя екіпажу.
- Солдат Олександр Левченко, командир бойової машини "Бредлі" 47-ї окремої механізованої бригади – за дуже хоробру бойову роботу та знищення ворога.
- Солдат Андрій Головко, командир відділення вогневої підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ – за влучність і такі потрібні Україні результати на полі бою.
- Майор Тетяна Гумеля, 110-та окрема бригада територіальної оборони – за якісну логістику й професійну службу.
- Сержант Олександр Олівко, 3-тя окрема штурмова бригада, командир кулеметного відділення – за сміливість і влучність.
- Молодший сержант Владислав Дацький, 3-тя окрема штурмова бригада, головний сержант штурмового взводу – за силу.
- Старший лейтенант Ігор Дикун, Герой України, командир розвідбату. 5-та окрема штурмова бригада – справжній взірцевий український воїн.
- Лейтенант Олександр Коваленко, Герой України, командир 2-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".
- Старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрій Хмілевський, молодший сержант Богдан Максимов. Усі троє – воїни нашої славетної "Вісімдесятки" – 80-ї окремої бригади ДШВ.
- Старший лейтенант Євгеній Марциненко та солдат Олександр Дудун – воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка – Зеленський подякував бійцям за українську силу.
- Старший лейтенант Олег Спічак та молодший сержант Сергій Саргсян – воїни 123-ї окремої бригади територіальної оборони – за щоденну хоробрість, щоденну військову кмітливість у протидії російським ДРГ.
- Капітан-лейтенант Микола Сопко і старшина другої статті Сергій Тарасов, воїни 73-го морського центру спеціальних операцій – за дуже вагомі бойові результати.
Завжди в боротьбі за свободу – цінний внесок кожного й кожної. Україна пишається своїми героями! Україна пишається вами! Слава вам, воїни! І, звичайно, я дякую всім воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – пілотам, зенітникам, бійцям мобільних вогневих груп. Кожному й кожній, хто береже українське небо. Дякую за кожну збиту російську ракету!
– підкреслив глава держави.
За його словами, українці вже показали, що немає таких російських ракет, яких ми не могли б збити.
"І коли український повітряний щит стане достатньо міцним – а це буде! – Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору. Безпека нашого континенту починається тут суверенітетом і силою України. Слава Україні" – підсумував президент.