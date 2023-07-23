Россия приближает свой демонтаж из истории, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 23 июля традиционно обратился к украинским. Президент подчеркнул, что хочет поблагодарить каждого и каждого, кто с Одессой.

Зеленский о жутком ударе по Одессе

Украинский лидер сообщил, что в Одессе в результате террористического удара российских оккупантов погиб один человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким, информирует 24 Канал. Кроме того, известно о 20 пострадавших. Среди них – 4 детей: 11, 12 и 17 лет.

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Президент рассказал, что оккупанты атаковали Одессу 19 ракетами разных типов. Враг сделал это сознательно, чтобы их было сложнее сбить.

И я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой. Благодарю всех в городе, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов. Спасатели и врачи, военные и полицейские, волонтеры и местные власти. Присоединившийся бизнес. Спасибо и всем горожанам. Очень важно помогать друг другу и своему городу,

– подчеркнул президент.