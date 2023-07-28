Делаем это непублично, – в обращении Зеленский анонсировал мощные международные решения
Силы обороны продолжают героически защищать наше государство от российских оккупантов. Вечером 28 июля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Глава государства отметил, что сегодня был важный и хороший день, сообщает 24 Канал. В частности, состоялась встреча с премьером Катара.
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Президент подвел итоги дня
Зеленский рассказал, что утром в честь Дня Государственности он имел честь поздравить и отметить наградами украинских защитников и защитниц.
"Золотые Звезды" Героям Украины, "Кресты боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество"... Имел честь вручить и почетные награды боевым бригадам и пограничным отрядам. Счастлив, что у нас есть такие воины,
– заметил украинский лидер.
Также он вручил паспорта гражданина юным украинцам, среди которых были дети погибших героев.
"Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. И очень верю в эти новые поколения, в наших детей. И благодарен им за веру в Украину", – заявил глава государства.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео
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Зеленский анонсировал мощные международные решения
Президент отметил, что сегодня состоялась и важная международная встреча. В Киев прибыл премьер-министр Катара.
Очень плодотворные переговоры. Самое важное – Катар будет с нами в реализации Формулы мира, присоединяется к общим глобальным усилиям. Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, депортированных в Россию,
– рассказал украинский лидер.
Также в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы. По словам Зеленского, очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Ведь это вопрос глобальной стабильности.
"Благодарю Катар за ответственную позицию. Наши международники готовят достаточно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично – чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными", – подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил всех, кто помогает усиливать Украину, а также каждого и каждую, кто сейчас в бою.
"Еще раз поздравляю с Днем Украинской Государственности и Днем крещения Руси – Украины! Слава Украине!" – подытожил президент.