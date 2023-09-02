Закон должен работать

Глава государства поблагодарил украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились, сообщает 24 Канал.

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Президент поздравил украинские города за праздниками

Зеленский отметил, что в эту субботу три города, без которых не представить Украину, отмечают свой день.

Одесса. Наша опора на юге, на Черном море. Город, который вместе с Украиной имеет и всегда будет иметь глобальное значение. Порт, от которого зависит жизнь разных народов – от украинского экспорта через Одессу. Город культуры, который умеет быть интересным для всех и уважать каждого и каждую,

– отметил глава государства.

Он добавил, что Украина защитила Одессу от уничтожения, потому что ничего другого, кроме деградации, российский режим не способен принести.

"И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет. Поздравляю вас с вашим Днем!" – заметил украинский лидер.

Также он приветствовал Сумы – форпост Украины на северо-востоке. Каждый год во вторую субботу сентября этот город отмечает свой день.

"И будет отмечать всегда свободным, всегда украинским. В это время – время войны – из Сумщины, к сожалению, очень часто поступают сообщения о российском терроре. Об обстрелах, ракетах, бомбах. О постоянных попытках российских ДРГ зайти в область. Но, несмотря на все, Сумщина живет. Сумы живут, дают силу всей области", – подчеркнул глава государства.

Когда президент был в городе, он почувствовал, что там есть вера:

в то, что зло не станет выше,

в людей,

в Украину,

в то, что мы обязательно пройдем это время и победим.

"Так будет. Сумы, поздравляю вас!" – подчеркнул Зеленский.

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Третий город, который отмечает свой день – Лисичанск.

Город, который Украине еще предстоит вернуть вместе со всей Луганщиной. Сегодня никто не назовет конкретной даты, когда город будет снова свободным. Но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь,

– заявил президент.

Он добавил, что Лисичанск всегда был одной из опор востока нашего государства, одним из ключевых городов.

"Гордый город! Таким и будет. Город, который умеет работать и по праву гордится своими результатами. Вместе с Украиной это все дается. С нашей силой, нашим единством и нашим умением заботиться друг о друге – все города вместе, все села, все люди", – подчеркнул украинский лидер.

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Закон должен работать

Зеленский отметил, что есть еще одна вещь, о которой следует сказать.

Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы – те же. Демократия – наверное, такая же бурная. Свобода – одна из самых больших в Европе, как и всегда,

– заявил президент.

По его словам, точно будет без многолетнего "как всегда" по отношению к тем, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила.

"И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое – каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть. Так будет. Слава Украине!" – подытожил глава государства.