Глава держави подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались, повідомляє 24 Канал.

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Президент привітав українські міста за святами

Зеленський зазначив, що цієї суботи три міста, без яких не уявити Україну, відзначають свій день.

Одеса. Наша опора на півдні, на Чорному морі. Місто, яке разом з Україною має та завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів – від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх та вміє поважати кожного й кожну,

– зазначив глава держави.

Він додав, що Україна захистила Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим нездатний принести.

"І ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде. Вітаю вас із вашим Днем!" – зауважив український лідер.

Також він привітав Суми – форпост України на північному сході. Щороку в другу суботу вересня це місто відзначає свій день.

"І буде відзначати завжди вільним, завжди українським. У цей час – час війни – із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор. Про обстріли, ракети, бомби. Про постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але, попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області", – наголосив глава держави.

Коли президент був у місті, він відчув, що там є віра:

в те, що зло не стане вищим,

в людей,

в Україну,

в те, що ми обовʼязково пройдемо цей час і переможемо.

"Так буде. Суми, вітаю вас!" – підкреслив Зеленський.

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Третє місто, яке відзначає свій день, – Лисичанськ.

Місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною. Сьогодні ніхто не назве конкретної дати, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює та працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя,

– заявив президент.

Він додав, що Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним із ключових міст.

"Горде місто! Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами. Разом з Україною це все дається. З нашою силою, нашою єдністю та нашим умінням дбати одне про одного – усі міста разом, усі села, усі люди", – наголосив український лідер.

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Закон повинен працювати

Зеленський зазначив, що є ще одна річ, про яку варто сказати.

Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди,

– заявив президент.

За його словами, точно буде без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила.

"І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є. Так буде. Слава Україні!" – підсумував глава держави.