Умеров может перезагрузить Минобороны, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 7 сентября традиционно обратился к украинцам.

Президент подчеркнул, что все понимают, насколько круты украинские разведчики. Они проявляют настоящую смелость и показывают мощный результат.

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Зеленский о новом министре обороны

Зеленский добавил, что 7 сентября официально представил Рустема Умерова в должности министра обороны. Украинский лидер подчеркнул: он – сильный и системный человек, хорошо знающий сферу обороны. По словам президента, Умеров с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину вовлечен в переговоры по оружию.

Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. При этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты. Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно,

– подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к украинцам: смотрите видео

Также президент рассказал, что в течение дня провел переговоры с премьер-министром Великобритании Сунаком и премьер-министром Израиля Нетаньяху.

Президент подчеркнул, что провел в течение дня ряд важных совещаний. Речь шла о международной работе Украины. За этот сентябрь необходимо добиться нескольких конкретных результатов.