В частности, глава государства обратился к жителям временно оккупированных территорий, сообщает 24 Канал. Он отметил, что сегодня был насыщенный день, наполненный международной работой.

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Президент рассказал о Крымской платформе

Зеленский отметил, что сегодня прошел очередной саммит Крымской платформы, ее парламентского измерения. Первый такой саммит провели в прошлом году в Хорватии, теперь второй – в Чехии.

Я благодарен нашим чешским партнерам за помощь в организации саммита. Мощная декларация саммита – поддержка Украины, нашей территориальной целостности и суверенитета, необходимости освободить всю нашу землю от оккупанта и всех наших людей – из российской неволи. Поддержка нашей формулы мира. Четкий голос за усиление давления на Россию и именно такую помощь Украине, которая нужна для победы в этой войне,

– подчеркнул украинский лидер.

Он поблагодарил Руслана Стефанчука и всю команду Верховной Рады Украины и привлеченных государственных институций за блестяще проведенный саммит. На этот раз было около 70 делегаций парламентов разных стран мира.

"Качественные заявления. Неизменное внимание демократического мира к Украине, к нашей защите. Я обратился к участникам саммита и очертил нашу тактику по Черноморскому региону и Крыму. Несмотря на многие сомнения, которые были у разных мировых субъектов, Украина доказала, что способна побеждать – несмотря на все сложности – именно в Черноморском регионе", – отметил президент

По его словам, это действительно историческое достижение, когда российский флот сбегает не только из западной части моря, но уже даже из Крыма. Однако это для оккупантов смысла не будет.

"И хочу сейчас отдельно сказать всем нашим людям в Крыму, в Севастополе, во всех оккупированных районах Юга и Востока нашего государства. В пока оккупированных районах. Дорогие украинцы! Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я знаю это – Украина вернет свою территорию, своих людей. Мы никого оккупантам не оставим. И всеми средствами работаем ради того, чтобы эта война завершилась поражением оккупантов", – подчеркнул глава государства.

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Украина на пути к обретению членства ЕС

Зеленский рассказал, что сегодня он принял участие и в заседании коллегии еврокомиссаров – весомого института ЕС – во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Шаг за шагом мы двигаемся к историческому достижению в отношениях с Европой – мы работаем ради того, чтобы уже в этом году были открыты переговоры о членстве Украины в ЕС. Есть существенные законодательные новации, есть необходимые шаги в развитии институций,

– заметил президент.

По его словам, кроме очевидного судьбоносного значения для Украины как для государства, начало переговоров с ЕС относительно членства будет иметь также и существенный практический эффект здесь и сейчас – для всех наших людей, в частности, воинов.

"Мотивация – это тоже оружие, и его тоже нужно перезаряжать. Мы ожидаем этого мощного заряда для украинской мотивации – готовности со стороны ЕС начать переговоры с Украиной, соответствующего политического решения. Я благодарю всех партнеров, которые его приближают вместе с нами", – считает украинский лидер.

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Формула мира становится глобальной

Зеленский отметил, что сегодня в Германии приступил к работе очередной украинско-немецкий бизнес-форум. Главное – на форуме представлены украинская оборонная промышленность, энергетика и инфраструктура.

Есть хорошие договоренности, совместные проекты. Я благодарен и лично канцлеру Олафу Шольцу, и его правительственной команде, и всему обществу Германии: наш уровень отношений сейчас и доверия – между Украиной и Германией – действительно самый высокий за все годы независимости,

– заметил президент.

️По его словам, готовится еще одна мощная международная встреча – по поводу украинской Формулы мира на уровне советников и специальных представителей.

"Скоро уже почти год, как были представлены пункты Формулы мира. И за этот год сделано много – наша Формула мира постепенно становится глобальной. Сейчас Офис и МИД работают над расширением круга участников встречи – уже понимаем, что будут представлены все континенты", – заявил украинский лидер. ️

Он поблагодарил каждого и каждую в мире, кто помогает Украине приближать справедливый мир.

"Я хочу сегодня еще отдельно отметить Данию – встретился с министром обороны Дании. Обсудили дальнейшее наше сотрудничество – подготовку нового оборонного пакета поддержки. Каждый день, каждую неделю мы используем для того, чтобы наше государство стало сильнее. ️ Слава украинским воинам! Слава всему нашему народу! Слава Украине!" – подытожил глава государства.