Зокрема, глава держави звернувся до жителів тимчасово окупованих територій, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що сьогодні був насичений день, наповнений міжнародною роботою.

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Президент розповів про Кримську платформу

Зеленський зазначив, що сьогодні відбувся черговий саміт Кримської платформи, її парламентського виміру. Перший такий саміт провели торік у Хорватії, тепер другий – у Чехії.

Я вдячний нашим чеським партнерам за допомогу в організації саміту. Потужна декларація саміту – підтримка України, нашої територіальної цілісності та суверенітету, необхідності звільнити всю нашу землю від окупанта і всіх наших людей – із російської неволі. Підтримка нашої Формули миру. Чіткий голос за посилення тиску на Росію та саме таку допомогу Україні, яка потрібна для перемоги в цій війні,

– наголосив український лідер.

Він подякував Руслану Стефанчуку та всій команді Верховної Ради України й залучених державних інституцій за блискуче проведений саміт. Цього разу було майже 70 делегацій парламентів різних країн світу.

"Якісні заяви. Незмінна увага демократичного світу до України, до нашого захисту. Я звернувся до учасників саміту та окреслив нашу тактику щодо Чорноморського регіону й Криму. Попри багато сумнівів, які були в різних світових суб'єктів, Україна довела, що здатна перемагати – попри всі складнощі – саме в Чорноморському регіоні", – зауважив президент.

За його словами, це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму. Проте це для окупантів сенсу не матиме.

"І хочу зараз окремо сказати всім нашим людям у Криму, у Севастополі, в усіх окупованих районах Півдня та Сходу нашої держави. У поки що окупованих районах. Дорогі українці! Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, щоб ця війна завершилася поразкою окупантів", – наголосив глава держави.

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Україна крокує до набуття членства ЄС

Зеленський розповів, що сьогодні він взяв участь і в засіданні колегії єврокомісарів – вагомої інституції ЄС – на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крок за кроком ми рухаємося до історичного досягнення у відносинах із Європою – ми працюємо заради того, щоб уже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС. Є суттєві законодавчі новації, є необхідні кроки в розбудові інституцій,

– зауважив президент.

За його словами, окрім очевидного доленосного значення для України як для держави, початок переговорів із ЄС щодо членства матиме також і суттєвий практичний ефект тут і зараз – для всіх наших людей, зокрема воїнів.

"Мотивація – це теж зброя, і її також треба перезаряджати. Ми очікуємо цього потужного заряду для української мотивації – готовності з боку ЄС розпочати переговори з Україною, відповідного політичного рішення. Я дякую всім партнерам, які його наближають спільно з нами", – вважає український лідер.

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Формула миру стає глобальною

Зеленський зазначив, що сьогодні в Німеччині розпочав роботу черговий українсько-німецький бізнес-форум. Головне – на форумі представлені українська оборонна промисловість, енергетика та інфраструктура.

Є хороші домовленості, спільні проєкти. Я вдячний і особисто канцлеру Олафу Шольцу, і його урядовій команді, і всьому суспільству Німеччини: наш рівень відносин зараз та довіри – між Україною та Німеччиною – справді найвищий за всі роки незалежності,

– зауважив президент.

️За його словами, готується ще одна потужна міжнародна зустріч – щодо Української формули миру на рівні радників та спеціальних представників.

"Скоро вже майже рік, як були представлені пункти Формули миру. І за цей рік зроблено багато – наша Формула миру поступово стає глобальною. Зараз Офіс та МЗС працюють над розширенням кола учасників зустрічі – вже розуміємо, що будуть представлені всі континенти", – заявив український лідер. ️

Він подякував кожному й кожній у світі, хто допомагає Україні наближати справедливий мир.

"Я хочу сьогодні ще окремо відзначити Данію – зустрівся з міністром оборони Данії. Обговорили подальшу нашу співпрацю – підготовку нового оборонного пакету підтримки. Кожен день, кожен тиждень ми використовуємо для того, щоб наша держава стала сильнішою. ️Слава українським воїнам! Слава всьому нашому народу! Слава Україні!" – підсумував глава держави.