Сбит самолет террористов и важная инициатива для героев: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 5 декабря обратился к украинцам. Президент традиционно говорил о самых важных событиях дня.

В первую очередь Зеленский поблагодарил защитников украинского неба. В районе Змеиного в Черном море воины сбили российский боевой самолет. Он собирался нанести удар по Одесской области. Зеленский подчеркнул, что у террористов – еще один "минус". В дальнейшем также будут минусовать.

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