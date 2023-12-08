Ставка и выполнено "домашнее задание" для переговоров о вступлении в ЕС: обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 8 декабря обратился к украинцам.

В частности, Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки. Президенту доложили об оператиной ситуации в самых тяжелых направлениях фронта. В частности, речь идет о донецких и южных. Зеленский поблагодарил всех солдат и командиров за стойкость и отвагу.

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Также украинский лидер отметил защитников украинского неба. Президент рассказал, что во время ракетного удара удалось сбить значительную часть ракет. В то же время, к сожалению, были попадания в Харькове и Днепропетровской области. Президент сообщил, что погиб один человек. Украинский лидер выразил соболезнования родным и близким.

Работа над усилением ПВО продолжается

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время продолжается максимально активная работа по усилению украинского ПВО. Украинский лидер добавил, что почти каждая неделя приносит Украине новые договоренности.