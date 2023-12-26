Ставка на несколько часов и террористический удар по Херсону: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 26 декабря традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Зеленский о террористическом ударе по Херсону

Украинский лидер сообщил, что российские террористы ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Там находилось много гражданских. Точные данные устанавливают.

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Только что был доклад об обстреле Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских,

​​​– подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Украинский лидер о заседании Ставки

Зеленский рассказал, что заседание Ставки 26 декабря длилось несколько часов. Фактически все время посвятили производству украинского оружия в 2024 году. Речь идет обо всех элементах: от артиллерии до дронов и ракет. Зеленский подчеркнул, что по каждому пункту был подробный разговор. В частности, обсудили, сколько средств нужно направить в "оборонку".

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что чиновники должны определиться со всеми задачами дипломатической работы в 2024 году.

"Украина должна производить самостоятельно или совместно с партнерами все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что подробно обсудили во время заседания Ставки и ситуацию на фронте. Зеленский поблагодарил Воздушные силы за работу по оккупантам в Крыму.

Совещание о будущем Украины в НАТО

Зеленский подчеркнул, что провел совещание по работе Украины с НАТО в 2024 году. Речь идет о внешней политике, коммуникации, институциональных шагах в Украине. Украинский лидер заявил, что все должно быть максимально содержательным.

Также Зеленский подчеркнул, что 26 декабря в Украине начались дискуссии о новом законопроекте о мобилизации. Украинский лидер добавил: такие нормы не должны приниматься кулуарно.

"Закон – это то, что касается всех. Каждого в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский традиционно поблагодарил украинских защитников.