Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 29 декабря обратился к украинцам. Президент традиционно говорил о самых важных событиях дня.

Пятница, 29 декабря, стала настоящим чёрным днем для украинцев. Россия совершила самую масштабную атаку с воздуха. Президент сообщил, что спасательная операция продолжается в разных городах Украины.

Обратите внимание Работники роддома быстро среагировали: какие последствия атаки в Днепре

Зеленский подчеркнул, что это была наиболее массированная ракетная атака от подонков. Они запустили около 160 ракет и дронов. Мишени для России – привычные: частные дома, церкви, больницы, родильный дом, много торговых и складских помещений.