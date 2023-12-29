Зеленський про масовану ракетну атаку

П'ятниця, 29 грудня, стала справжнім чорним днем для українців. Росія скоїла наймасштабнішу атаку з повітря. Президент повідомив, що рятувальна операція триває у різних містах України.

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Зеленський наголосив, що це була найбільш масована ракетна атака від покидьків. Вони запустили майже 160 ракет та дронів. Мішені для Росії – звичні: приватні будинки, церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень.

Український лідер висловив співчуття рідним загиблих.