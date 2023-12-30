Следующий год станет временем глобальных решений, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 30 декабря традиционно обратился к украинским. Президент говорил о важнейших событиях дня – предпоследнего в 2023 году.

Зеленский провел заседание Ставки

Украинский лидер рассказал, что провел финальное в этом году заседание Ставки. Там подытожили 2023 год и обсудили 2024, информирует 24 Канал. Заслушали доклад Главкома и Генштаба. Представили план действий на 2024 год.

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Кроме того, были доклады ГУР и внешней разведки. В частности, доложили, к чему готовятся оккупанты. Также обсудили общую ситуацию в мире. В частности, возможные события.

Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы добиться своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь достичь своих целей,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина будет бороться за влияние и справедливость. Зеленский поблагодарил всех лидеров, которые помогают украинцам от 24 февраля и будут в 2024 году.

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Зеленский о массированных ударах России

Украинский лидер рассказал, что весь день слушал доклады о ликвидации последствий террористических ударов российских оккупантов. От действий врага пострадали 120 населенных пунктов. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает ликвидировать последствия ударов. Президент подчеркнул, что в Харькове продолжается ликвидация последствий очередного террористического удара. Известно о почти двух десятках пострадавших. Оккупантов непременно ждет ответ за каждый удар по Украине.

"Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство. И эти решения будут – будут сильными" , – отметил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине. В частности, усиливать ПВО.