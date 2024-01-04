ПВО – приоритет номер один, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 4 января традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Зеленский подчеркнул, что на протяжении этих дней многие области Украины подверглись российским обстрелам. Речь идет о массированных ракетных ударах и атаках "Шахедами". Враг использовал новогоднее время, чтобы сломать дух украинцев, а также вернуть прошлогоднюю угрозу: уничтожение украинской энергетики и основ жизни украинцев.

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Защитники украинского неба делают все возможное, чтобы защитить Украину.

Вся команда наших дипломатов, все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами, украинские представители за рубежом на сто процентов делают все для обеспечения поставок дополнительных систем ПВО и ракет к ним. Это приоритет номер один. Конечно, точно такой же приоритет номер один – это новые пакеты поддержки для наших воинов. Артиллерия, в частности, калибр 155, средства РЭБ, новые дроны и прочее, что необходимо,

– говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые уже формируют новые пакеты поддержки. Украинский лидер подчеркнул, что в январе 2024 года будет много соответствующей коммуникации.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Также Зеленский поблагодарил спасателей из ГСЧС Украины, волонтеров и полицейских. Украинский лидер подчеркнул, что они работают на каждый праздник и в любых условиях. Они устраняют последствия российских ударов.