Франция предоставит новые Caesar, экономический рост Украины: обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 18 января традиционно обратился к украинцам. Президент традиционно говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер рассказал, что провел очень положительный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский признался, что он реально вдохновил.

Обратите внимание Производства во всем мире не хватает, чтобы обеспечить Украину артиллерией, – Зеленский

Президент подчеркнул, что поблагодарил за создание артиллерийской коалиции в рамках формата "Рамштайн". Также Зеленский поблагодарил Францию за готовность поставить Украине в течение 2024 года десятки артиллерийских систем Caesar.

Кроме того, и дальше будут усиливать ПВО. Зеленский поблагодарил Францию за сильные решения. Страна готовит новый оборонный пакет. Также обсудили гарантии безопасности для Украины. В настоящее время готовится двустороннее соглашение.

Зеленский о санкциях против России

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает свою коммуникацию с партнерами. Речь идет о санкциях против России. Все дипломатические представители Украины должны быть активизированы. Необходимо, чтобы партнеры реагировали более активно на каждый случай, когда Россия обходит санкции.

Это не просто абстрактный вопрос – это о том, как государство-террорист производит оружие, в том числе ракеты. Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, производимых за границей, и многие из них – компаниями из свободного мира,

– говорится в сообщении.

В частности, Зеленский сообщил, что 18 января заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Речь шла о четких фактах. Зеленский подчеркнул, что блокировать пути обхода санкции для России – это буквально блокировать террор.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Позитивные новости из мира экономики

Кроме того, Зеленский поделился положительными новостями об украинской экономике.

"За прошлый год мы имеем – несмотря на войну – и экономический рост 5%, и увеличение уплаты налогов, отвечающего росту в экономике. Это четкий признак силы Украины", – отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил налогоплательщиков в государстве – каждого и каждую, кто в Украине поддерживает рабочие места, обеспечивает производство, работает легально и чисто.