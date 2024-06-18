Уничтожение врага у наших границ имеет значение, – Зеленский обратился к украинцам

Вечером 18 июня Владимир Зеленский записал традиционное обращение к гражданам. Президент отметил защитников нашего государства на разных направлениях.

Глава государства отметил, что ситуацию определяют украинская смелость и устойчивость: "то, что мы можем, а не то, что Россия хочет или пыталась".

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Разрешение бить по территории России срабатывает так, как ожидалось

Прежде всего в своем обращении президент поблагодарил каждого и каждую, кто выполняет боевые приказы и боевые задачи.

Я хочу сегодня прежде всего отметить наших воинов. Всех, кто все же смог перевернуть эту страницу войны – страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой. Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях и по всему фронту – от Крынков до Волчанска и вдоль границы, в частности на Сумщине,

– сказал президент.

Он отметил, что уничтожение вблизи границы позиций и пусковых установок российских оккупантов действительно имеет значение.

Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат, сержантов и офицеров 1-го отдельного штурмового батальона, 5-й отдельной штурмовой бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 35-й, 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты. Все вы молодцы, воины! 44-я артиллерийская бригада, 48-я механизированная, 57-я отдельная мотопехотная бригада, 71-я егерская, восемьдесят вторая ДШВ, 108-я ТрО, 110-я отдельная механизированная бригада,

– добавил глава государства.

Попутно президент выразил благодарность тем, кто помогает, поддерживает, лечит после ранений, волонтерит, рекрутирует и тренирует солдат. Он отметил, что "вместе украинцы меняют историю в свою пользу".

Продолжается подготовка ко второму Саммиту мира

Президент сообщил, что провел совещание с международниками по закреплению ответственных за регионами, чтобы привлечь еще больше участников к совместной работе над пунктами формулы мира.

Постепенно переходим и к формированию групп, которые будут заниматься наработкой конкретных шагов для восстановления безопасности. Так же, как и первый Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии, группы должны стать максимально инклюзивными – чтобы разные страны и лидеры могли проявить себя. И, конечно, продолжаем работать над поддержкой коммюнике первого Саммита,

– сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Его Святейшество Патриарха Варфоломея за присоединение к коммюнике и анонсировал, что в будущем будут еще другие новые присоединения.

Также сегодня Зеленский встретился со спикером литовского Сеймаса во время ее визита в Украину.